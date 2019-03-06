一對老狗晚年失去主人　動保組織辦童話婚禮盼狗狗覓溫暖新家

老狗在收容中心往往最難被領養走，但其實老狗也可以是充滿活力，能為領養家庭帶來歡樂。 近日美國一所動物收容中心，便為一對年老狗狗舉辦了一場感人的童話婚禮，他們為狗狗穿上禮服，並祝福牠們早日找到一個合適的領養家庭。

Zachary與Pee Wee是一對相親相愛的老狗，牠們一起已8年了，早已密不可分。（facebook@Adoption First Animal Rescue）

這個窩心的婚禮，主角是兩隻年老的混種芝娃娃，牠們就是Zachary和Pee Wee。據悉8年來兩隻狗狗一直都是形影不離生活在一起，但最近牠們的主人去世了，結果被送到美國北卡羅來納州的一間動物收容中心。可是，收容中心已擠滿了狗狗，老狗在這裡亦難以找到領養家庭。幸好這時收容中心聯絡到當地的動物保護組織，而動保組織也留意到這對狗狗是如此相親相愛，不能分離，所以決定將牠們接走。

~點擊圖片齊來看這動人的狗狗童話婚禮~

只要在一起，兩隻狗狗便會很安靜。（facebook@Adoption First Animal Rescue）

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原來，Zachary和Pee Wee已在一起8年多了，牠們早已習慣生活在一起。牠倆之間有著密不可分的關係，義工們都留意到牠們需要彼此。「牠們總是緊緊的黏在一起，無論是醒著或睡覺時，都是互相依偎著。當你將牠們分開時，Pee Wee便會顯得十分沮喪，牠很難獨自一人適應新環境。」義工Nicole Johnson說。

牠們總是在一起，一分鐘也不欲分離。（Adoption First Animal Rescue）

「相對來說，Zachary比較外向，喜歡與人接觸。但Pee Wee則較害羞，沒Zachary在身旁便缺乏安全感。不過，只要牠倆在一起，便像是什麼困難也可以克服似的。Zachary是友善親人，很受大家歡迎。縱然Pee Wee要花點時間才肯親近，但在得到牠的信任後，便會主動走來向你討抱。」義工Johnson說。

牠們最喜歡遊車河，希望新主人會帶著牠們四周遊玩。（facebook@Adoption First Animal Rescue）

當義工們觀察了Zachary和Pee Wee幾星期後，都被牠倆親蜜溫馨的舉動所感動，於是決定要為牠倆舉辦一場如童話般的婚禮。有人捐贈了一套狗狗婚紗，而且非常適合Pee Wee。而義工也替Zachary穿上禮服，然後帶牠倆到戶外，並拍下了一輯溫馨暖心的婚紗照。

動保組織裡也有不少年老狗狗，正待有心人將牠們接回家。（facebook@Adoption First Animal Rescue）

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Johnson表示，「拍照當天牠們都顯得很開心，臉上展露著笑容。我們最想表達的，就是讓大家知道Zachary和Pee Wee是如此相愛，牠們值得擁有一個完美的新家庭，在主人陪伴下度過餘生。」

一定要兩隻一起領養，不可單獨認養。（網上截圖）

Zachary和Pee Wee需要一個較為安靜的家，最好是沒有小孩的。牠們最喜歡坐車四處散步，也喜歡和其他狗狗一起玩耍，會是長者們的好伙伴。不過，動保組織在領養時有特別的要求，就是必須兩隻狗狗一起領養，因為牠們早已不可分離。現在，Zachary和Pee Wee已經找到了彼此，所欠的就是一個溫暖的家。