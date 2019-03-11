【寵物殯葬】愛犬墓地被掘走　暖男轉投寵物殯儀　填補心中空缺

近年，寵主日漸重視寵物殯葬儀式，可惜這種思想仍未在中國普及起來。內地江西有男子，因寵物的墳墓被挖走，促使他把房子賣掉，成為一位寵物殯葬師，幫忙其他寵物善終。

孫君為狗隻進行喪禮。（影片截圖）

江西寵物殯葬師孫君，曾經為大大小小的寵物進行火葬，談及他為何會選擇這個職業，他指出，「以前養了一隻北京狗，養了八年。牠走了之後，選擇了土葬的方式，後來城市建設，（墓地）直接被挖掉了，什麼想念都沒留下來，為了彌補心中的遺憾，所以才從事這個行業。」

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他表示，寵物殯儀業在國外已經盛行多年，可惜內地並無寵物殯儀的意識，「很多寵主在寵物在世時，對牠百般寵愛。可惜牠離開後，隨意丟棄屍體的情況亦非常普遍。」寵物完成火葬後，他會把骨灰送回主人，寵主可以把骨灰葬在自己家的庭院裡、撒江，或安放在家裡。

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他會把骨灰送回主人身邊。（影片截圖）

他希望有更多人能關注寵物殯葬，讓寵物能夠善終。他甚至把江西省紅谷灘的房子變賣，轉行成為寵物殯葬師，「做這個事情的時間，自己覺得蠻開心，幫助了很多人。只要保持收支平衡，我會一直做下去。」