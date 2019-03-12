【寵物行街街】赤柱廣場辦人狗相睇約會　與待領養浪浪彼此了解

赤柱廣場是本港其中一個大型寵物友善商場，同時也是不少寵主和毛孩的假日休閒好去處。今年，赤柱廣場將在3月底的周末，以「犬」愛方程式為主題，舉辦多個供狗狗同樂的活動，包括「狗狗婚紗展覽」及「海邊狗狗相睇約會」。

赤柱廣場今年將以「犬」愛方程式為題，舉辦多個大型活動。

全港首個「狗狗婚紗展覽」

赤柱廣場每年均會舉辦大型狗狗活動，供人寵同樂，而今年的主題為「犬」愛方程式。3月23日起的連續兩個周末，赤柱廣場將舉辦多個活動，當中最矚目的活動非「狗狗婚紗展覽」莫屬！

婚展上將展出一系列由婚紗設計師陳詠頤特別設計的狗狗婚紗，另外寵主亦可參加比賽，自行為愛犬設計婚紗。除了展覽和比賽外，屆時還會有多個以「愛」為題的攤位，提供各類狗狗用品、小食、精美禮品，狗狗婚紗、婚宴等資訊。

婚展上將展出一系列由婚紗設計師陳詠頤設計的狗狗婚紗。

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有意領養者可即場體驗成為狗主

參加者也可帶牠來參加全港首個「海邊狗狗相睇約會」，一同結識其他寵主及狗狗。是次活動更與保護遺棄動物協會（SAA）協辦，為有意領養狗狗的人提供「與狗同行」體驗，給彼此互相了解的機會。

有意領養狗狗的人可即場「與狗同行」，給彼此互相了解的機會。

同場設手作市集及工作坊​

場內設有三大打卡位，供寵主與毛孩拍照留念，凝住美好回憶。除上述活動之外，當然還有寵主們最愛的手作市集及工作坊。工作坊主題多元化，包括由專業攝影師分享狗狗攝影技巧，及測試狗狗是否適合成為狗醫生等。

在3月24日，主辦方更會挑戰健力士世界紀錄™，集合73,000個玻璃瓶砌出「最長玻璃瓶串連字」。寵主可在瓶內放進「給狗狗的情書」，活動完成後即可把瓶子帶回家留念。

有興趣參加活動者，可由即日起至3月18日，透過領展「泊食易」手機程式免費報名。

【活動詳情】 日期：3月23至24日、3月30至31日 地點：赤柱廣場（赤柱佳美道23號） 相關網頁：http://www.linkhk.com/tc/promotion/283?ppt=1 查詢電話：3616 6089

【相睇約會—「與狗同行」】 日期：3月23日 地點：天幕廣場 時間：下午1時15分至4時45分（每節約30分鐘）

【相睇約會—跟毛孩做朋友】 日期：3月30日 地點：天幕廣場 時間：下午3時至5時