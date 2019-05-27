【故宮貓】街貓攝影師公開探貓攻略　鰲拜樣子威風內裏溫柔

北京故宮博物院不單可以欣賞到紫禁城內的風光，還可以一睹故宮貓的真身！ 紫禁城有不少妃嬪都會飼養貓咪消遣，自中國帝制結束後，這些貓咪便遺留在宮中繁衍，牠們的後代成了現在的故宮貓。內地有網友為拍攝故宮貓，多次到訪故宮博物院，更公開了故宮貓攻略，讓大家可以按照地圖探訪宮內名貓！

傳聞故宮有二百多隻貓！（微博圖片：ixuebai）

據說，後宮的妃嬪喜歡養貓作消遣。在帝制結束後，這些皇室飼養的「宮貓」仍然留守在故宮裡，發展成現在的「故宮貓」。

這些故宮貓部份是宮貓後代，亦有部份是流浪貓。由於牠們對故宮治鼠有正面的功勞，因此故宮職員亦視牠們認為「貓保安」。

人流較少的時間越容易遇見貓。（微博圖片：ixuebai）

網民帶你探盡故宮貓

網民「喵嗚不停」為一睹故宮貓的風彩，早前特意前往故宮拍攝。他建議想親近故宮貓的網民，可以在開院或閉院時間前往，他認為最佳的進場時間是早上8點半，因為剛開門人流較少，能遇到貓咪的機會較高。更為大家整理了一個故宮集貓攻略，帶大家輕鬆捕捉故宮名貓的身影。

▼▼▼點撃看圖片故宮貓圖集▼▼▼

（內附故宮貓攻略地圖）

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故宮博物院斥資絕育

2014年曾有報道指，故宮為貓隻設立了專門的帳簿，記錄其生活費，據悉故宮博物院當時花費約人民幣兩萬元，為181隻貓做絕育。為控制這些「御貓」的數量，故宮主張為牠們TNR（捕捉、絕育、放回）。而照顧、餵飼牠們的任務，則交由故宮職員負責。

以上圖片獲微博帳號「喵嗚不停」（微信公眾號iMiao5）授權轉載。