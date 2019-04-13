寵物界早前流行一項名為「The Snoot Challenge」的人寵挑戰，內容是主人用手比劃出一個圓圈，看狗狗會不會把鼻子鑽進洞裡。 外國有位狗主發現家中柴犬患有「鑽洞強迫症」，不管是頸圈、髮箍，只要眼前出現類似圓洞的東西，牠都會秒衝！

這是誰呢？（Instagram圖片：rolloshiba）

相信大家在社交平台都有見過，主人跟狗狗挑戰「The Snoot Challenge」的影片，內容是主人用手比劃出一個圓圈，然後看狗會不會鑽進圓圈裡。

這個小挑戰在寵物界牽起一個小熱潮。有些狗很快便看懂，把鼻子塞進圈圈裡。有些狗則完全誤會，把主人的手當成骨頭。而外國有位狗主則透過這個小挑戰，發現家中柴犬患有「鑽洞強迫症」！

▼▼▼點撃睇柴犬鑽洞的可愛影片▼▼▼

▼▼▼點撃圖片盤點Rollo鑽過的洞▼▼▼

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柴犬Rollo

這隻柴犬叫作Rollo，牠的主人很喜歡為牠打扮，並帶牠到戶外拍照留念。自從「The Snoot Challenge」的熱潮出現後，Rollo的主人便馬上帶牠挑戰。

結果Rollo超有天份，立即挑戰成功！狗主嘗試用其他物品挑戰，例如領巾、頸圈、眼鏡、髮箍，她發現任何東西只呈圓、半圓，牠都會毫不猶豫地秒衝，把鼻子塞進小洞裡。

▼▼▼點撃看Rollo日常可愛的照片▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

狗主不時都會在Instagram上載新的挑戰影片，Rollo傻呼呼地衝洞裡的樣子非常可愛，獲不少網民支持，他們均認為牠「好可愛」、「太犯規」、「好誘人」！更有網民超級支持Rollo，他指出，「每段影片我都至少看10遍！」大家有沒有因為Rollo可愛的樣子而不停翻看影片呢？

Rollo：「媽，我何時可以吃掉這片薄餅？」（Instagram圖片：rolloshiba）

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