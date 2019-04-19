【毛孩與我】受離世狗報夢付託　狗義工收養老金毛　走出喪犬傷痛

要從喪犬悲傷走出來，實在不易。 狗主Susan家中兩隻金毛尋回犬「豆豆」和「家家」在前兩年相繼去世，她縱有再次養狗的想法，但是一直物色不到合眼緣的狗狗。雖然沒有養狗，但她為了把這份愛延續下去，今年初決定投身成為狗義工；直至早前她發了一場微妙的夢，造就了她與年紀老邁的金毛尋回犬Henna相遇，後來更決心收養。曾被家人及朋友好奇問為何收養老狗，Susan回應說希望為牠帶來一個開心的結局。

Henna外表看起來完全不像12歲！（吳家俊攝）

從事人力資源管理的Susan，早前飼養了兩隻金毛尋回犬「豆豆」和「家家」，可惜牠們相繼於2017年及2018年病逝。及後，她參加了救狗之家（HKDR）的義工計劃，希望把愛延續下去。

狗主夢中重遇逝世愛犬

「我很想養狗。我丈夫曾經懷疑我是真心想養狗，還是習慣身邊有狗陪伴，我都需要時間思考。」Susan接連痛失摯愛，令她一下子難從悲傷裡走出來，更無法斷定她抱著什麼心態養狗。因此，她決定投身到HKDR義工行列，成為暫托家長，照顧暫時無家可歸犬隻。直至3個月前的一晚，她夢見愛犬「家家」：「我在夢裡跟牠玩得很開心。我還問牠：『為什麼會回來？』接著，牠便跑走了。」

Susan過去不曾夢見愛犬，睡醒後感到相當出奇。結果，她當天便接到HKDR的訊息，拜託牠照顧一隻12歲的金毛尋回犬「Henna」，Susan笑說：「莫非牠想報夢給我，有人需要我幫忙？」

▼▼▼Henna雖然年老，但十分乖巧，點圖看牠的生活▼▼▼

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▼▼▼點撃細看狗主Susan的訪問片段▼▼▼

Henna多次被遺棄

金毛尋回犬Henna曾被多次遺棄。牠在5歲時，曾經進出漁護署，在HKDR的協助下成功找到新主人。然而，領養者並沒有善待Henna，牠今年初輾轉回到HKDR。年屆12歲的Henna，手腳已經不再靈活、舉步維艱，難以找到領養者。

Susan擁有多年照顧老狗的經驗，所以HKDR邀請她跟Henna會面，希望她能夠暫時照顧牠，直至牠找到新的領養者。當Susan見到Henna時，她頓時明白家家為何出現在夢中，「我第一眼看到牠，就覺得牠長得像豆豆。」Susan於是答應暫托牠，相處一段短時間後，Susan發現Henna是一隻性情穩定的狗狗，非常斯文、守規矩，深得家人喜愛，她的丈夫更提議將牠收養。

Susan每天都會帶Henna散步，留意牠的關節狀況。（吳嘉俊攝）

老犬性情溫和 更容易相處

大部分人都喜歡領養幼犬。當Susan領養12歲的Henna時，身邊的家人、朋友都感到震驚。不過Susan反而欣賞老犬的溫馴，「老狗的性格會溫馴點，牠的要求亦會相對低一點，不需要經常跟牠玩耍，亦不用擔心牠會咬沙發、電線，牠不會對那些東西有興趣。」Henna的眼睛有白內障，關節亦相對比較差，無法長時間走路。幸好，豆豆和家家分別在14歲、15歲的高齡離開，所以Susan照顧老狗相當有經驗，亦願意花時間照顧牠。

受訪當日，Henna的視線經常都落在Susan身上，非常黏她。（吳嘉俊攝）

冀補償牠過去未曾嘗過的幸福

「我有問Henna，是不是豆豆、家家派牠來。可能牠知道我不開心、想找個伴，於是派個朋友來陪我。」Susan覺得豆豆、家家和Henna之間，可能有著特別的關繫。她偶爾會從Henna身上，看到豆豆和家家的影子，不過Susan認為經常惦記著牠們，「牠們是不同的個體，這樣會對Henna不公平。」

「牠過去有很多不愉快的經歷，所以我想對Henna特別好一點，補償牠過去未曾嘗過的幸福。」Susan沒辦法參與Henna過去的時光，不過她決定在未來的日子會一直陪伴牠，給牠幸福的生活，「我希望牠有一個開心的結局。」

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