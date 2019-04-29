最強「楷女郎」郭嘉文也是貓狗奴　李澤楷擇偶條件要超有愛心？

昨日（4月28日）李澤楷帶同女伴郭嘉文出席沙田馬場活動，並大方讓傳媒拍照，默認其女友地位。李澤楷承認女友的態度，明顯有別以往的低調，郭嘉文因此也被稱為最強「楷女郎」。 郭言行舉止大方，而且超有愛心，家裡養了一隻貴婦狗和一隻英國短毛貓。能榮陞「李澤楷女友」，相信她愛心爆棚的特點，亦為她「加分」不少。

郭嘉文與貴婦狗Oscar及英國短毛貓Smurfy合照。（Instagram圖片：karmen_kkm）

李澤楷昨日（28日）帶同女伴郭嘉文出席沙田馬場活動，並大方讓傳媒拍照，可謂默認其女友地位。

榮陞「李澤楷女友」的郭嘉文，曾參加2015年香港小姐競選並獲得季軍，並後加入TVB成為藝員。郭嘉文美貌與智慧並重之餘，亦愛心爆棚。目前，她家裡飼養了兩隻寵物，包括6歲的貴婦狗Oscar和2歲的英國短毛貓Smurfy。早在入行前，郭嘉文已經養有貴婦狗Oscar。早前她病重，仍抱著愛犬合照，更寫上「同病相憐」，可見她們感情有多深厚。

▼▼▼郭嘉文家中的貓狗毛髮超亮麗，點擊圖片收看▼▼▼

+ 15 + 14 + 13

▼▼▼點撃看郭嘉文與愛貓的互動片段▼▼▼

Smurfy和Oscar雖然相差4歲，但牠們感情不錯，郭嘉文還為Smurfy開了一個Instagram帳號，記錄Smurfy與Oscar相處的點滴。郭嘉文外出會愛犬Oscar外出，回家則會黏著愛貓Smurfy，一點也不偏心，手機裡亦充滿了她們仨的合照。李澤楷對貓狗並不抗拒，過去曾拍到郭嘉文把狗袋放到他座駕的畫面。

成「楷女郎」條件是要有愛心？

李澤楷的前女友梁洛施亦很喜歡小動物，而且跟流浪狗超有緣，幾乎每隻流浪狗都會主動親近她，即使她對動物毛髮敏感，亦不會拒絕牠們的親吻，超級有愛心。難道成為「楷女郎」其中一個條件就是有愛心？