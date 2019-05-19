3個對貓星人的常見誤解　學懂才可稱作合格貓奴

貓咪成為人類伴侶，可以追溯到公元前1600年的古埃及時代。當時古埃及人在廟宇中飼養貓咪來治鼠患，同時更有重要的宗教意義。在主人死後，貓咪會隨之一起做成木乃伊安葬，由此可見貓咪的社會地位有多高。

貓咪成為人類伴侶，可以追溯到公元前1600年的古埃及時代。當時古埃及人在廟宇中飼養貓咪來治鼠患，同時更有重要的宗教意義。在主人死後，貓咪會隨之一起做成木乃伊安葬，由此可見貓咪的社會地位有多高。

如今，貓咪作為伴侶動物已經能夠很好地融入家庭，可是似乎貓咪神秘感卻絲毫未減。喵星人這個稱號，可以完全解釋人們對牠們的好奇和不解，那麼今天就讓我們走進喵星人的世界，解讀他們的「密碼」。

如今，貓咪作為伴侶動物已經能夠很好的融入家庭，可是似乎貓咪神秘感卻絲毫未 減。（VCG）

1. 喵星人愛獨處？

NO！

許多飼養寵物犬的主人無法理解飼養貓咪的樂趣，認為貓咪對主人太過冷淡，對家的依賴感低。可另一面，喜愛貓咪的人們卻樂此不疲，認為貓咪聰明細膩，充滿感情，更有以「貓奴」自居的主人，希望能夠同時擁有一隻或以上的貓咪。

人類和犬類有相仿的互動模式——高熱情低頻率，例如主人回家時小狗會歡奔亂跳地迎接主人，呼喚你的小狗時他會熱情的跑過來。而貓咪更多的，是願意在你看電視、玩電腦安靜趴在你的腿上，或是在角落裏認真的看著你做事情，在不經意的時候過來蹭你一下，不過等你想抱抱牠的時候，牠卻跳在陽臺上曬太陽去了。這並不能說你的貓咪不愛你，或是不適應家養環境，而是牠的與你互動的模式，是典型的貓咪style低熱情高頻率，不要因為表達方式不同，而忽略了你的貓咪。

在這裡還有很重要的一點，就是關於貓咪幼年期的社會化。貓咪的社會化時間比狗狗來得更早，當貓咪在幼崽時期，通常指的是第2至7週齡，如果幼崽時期母貓太過寵愛幼崽不讓人類接觸，或者飼養者太忙沒有時間抱抱幼崽，那麼這樣的貓咪在成年以後的確不如其他貓咪那麼親近主人。如果你想要一只很粘人的貓咪，那麼觀察牠和原來的飼養人的關係，也是非常重要的哦。

如果你想要一只很粘人的貓咪，那麽觀察他和原來的飼養人的關係也是非常重要的哦。（VCG）

2. 喵星人愛出走？

NO！

提出這個問題，是因為有些原來走失過貓咪的主人會告訴你，貓咪不愛「家」，雖然好吃好喝管著牠，但是一旦有機會貓咪還是會離家出走，並且找不回來，這使想要飼養貓咪的準主人很為難。

這是大大的謠言！在臨床上有很多因為搬家而引起抑鬱的貓咪，還有一些會因為太思念原來的家而逃回舊居的貓咪。這說明貓咪也是一種很戀家的動物。其實99.99%的貓咪出走事件，是因為貓咪發情，而主人沒有正面解決這個問題而引起的。其實，解決的方案非常簡單！節育手術就是一種非常健康且有效的科學方式。

首先是因為貓咪的發情周期不穩定，通過針劑緊急避孕操作，非常不便而且效果差，而一旦懷孕要解決起來就更麻煩，手術變得複雜，對貓咪的損傷亦會變大，而原來的家庭飼養條件，又很難提供維持生下來小貓的需求。所以節育手術不但操作簡單，一勞永逸，對貓咪的健康也非常有好處，而且早期做手術能夠讓貓咪更依賴家庭生活。

在臨床上有很多因為搬家而引起抑郁的貓咪，還有一些會因為太思念原來的家而逃回舊居的貓咪。（VCG）

3. 喵星人不懂回應主人？

NO！

由於貓咪和狗狗回應主人的方式非常不同，貓咪通常只有在憤怒或者極其緊張的情況下，才會用力的搖晃尾巴，發出很響的叫聲，這也是為什麼很多寵物主人誤解貓咪對人沒有感情的回饋。



而飼養過貓咪的人都知道，貓咪一般很少用叫聲來的回應主人，而且貓咪歡快時的叫聲一般都很輕柔，而且婉轉，回應的語調都是撒嬌的。如果在感到欣慰滿足時貓咪往往會發出一種特殊的咕嘟聲，持續時間長而音頻低，這時你貓咪的眼神會顯得非常放鬆，尾巴會輕輕的有節奏的搖擺。



貓咪逃避壓力的方式也和狗狗非常不同，當狗狗受到批評感到來自主人的壓力時，往往會乖乖的坐下或者低下頭等待主人的原諒，這會讓人心生憐憫不忍責備。這卻不適用在貓咪的世界裡。

如果貓咪不肯出來怎麼辦？點擊圖片看答案▼▼▼

4. 喵星人的特殊語言

點擊圖片更了解你的主子在想什麼吧！▼▼▼

貓咪之所以叫喵星人，就是因為他這種特殊而有趣的表達方式，所以請不要以人與人的相處模式來要求你的貓咪，你的誤解會讓貓咪很受傷~



讀懂你的喵星人，愛你喵星人~

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號:boqiiwang】