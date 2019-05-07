【萌寵充電站】咸蛋超人日夜守護小奶貓　窩心場面埋藏心碎原因

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

超人模型跟小橘貓Koma身長相等，主人希望能透過模型安撫Koma的心。（Instagram圖片：komagram2015）

日本插畫師成島真衣在2015年遇到一隻橘色的小奶貓「Koma」，當時牠失去父母及兄弟姊妹，又無家可歸，於是主人決定把牠帶回家，給牠一個溫暖的家！

主人接Koma回家時，牠就只有幾日大，為了安撫牠的情緒，主人把跟牠身長差不多的超人模型放到Koma身邊，陪牠入睡。主人更拍下了一張張溫馨的照片！

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在Koma一歲多時，主人更收養了另一隻小貓「Hachi」，兩貓在咸蛋超人的呵護下成長。

轉眼間，Koma已經接近四歲，身型變得非常健壯，牠的身長早就超越了超人！不過牠們仍然是最佳的伙伴，主人不時在Instagram上分享牠們的幸福照！咸蛋超人已經由陪伴貓咪睡覺的陪睡員，變成照顧貓咪的保母！