【寵物行街街】3大特色狗狗零食店　肉肉雪條、雞蛋仔一試愛上

俗語有云：「天下無不貪吃的毛孩」，不論你家中的毛孩是哪個品種，面對零食時總會變得毫無抵抗力。《香港01》為你蒐羅了3間本地特色小店，他們所生產的寵物零食各有特色，絕非了無新意之流。

【DOG DOG DOG Bakery 狗蛋糕】

這家店鋪以售賣適合狗狗食用的cupcake、曲奇、蛋糕等等為主，造型獨一無二，很適合在狗狗派對上享用。店主稱所有食品均是選用新鮮食材製作，例如cupcake上唧花造型是由羊乳酪薯蓉所做。

當中最引人注目的非「肉肉雪條」莫屬。（Facebook@DOG DOG DOG Bakery）

▼▼▼▼▼狗狗冬甩、雪條、蛋撻造型食品▼▼▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

當中最引人注目的非「肉肉雪條」莫屬，店主以肉類為材料造成雪條形狀的零食，並在表面淋上色彩繽紛的醬料，外型非常吸引。另外，店主也有推出冬甩及蛋撻造型的寵物食品，冬甩上鋪滿醬料及果乾作裝飾，保證可引發寵主們的少女心！

【DOG DOG DOG Bakery 狗蛋糕】 聯絡電話：6501 6748 網頁：https://www.facebook.com/dogdogdogbakery/

【狗餅店 Dog Cake Shop】

「狗餅店」所生產的寵物食品均由店主親手製作，包括多款特色零食如格仔餅、蛋糕、雞蛋仔、牛角包等。以上食品如格仔餅及雞蛋仔均有多款口味供選擇，包括大熱的芝士、紫薯、黃薯等等。

店主親手製作多款特色零食如格仔餅、蛋糕、雞蛋仔、牛角包等。（Facebook@狗餅店）

▼▼▼▼▼精美cupcake、餅乾、牛角包等寵物食品▼▼▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

店主亦不時推出別緻造型且應節的小蛋糕，在復活節時他推出了復活蛋蛋糕；而在早前的一個市集中，他也製作了巴黎鐵塔的餅乾，迎合市集主題。五顏六色的鐵塔餅乾其實是由蔬菜所製，店主稱絕無添加劑，亦不含人造色素。

除了售賣食品外，店主還推出了一本狗狗食譜，教一眾寵主如何在家自製寵物食品，將秘笈傾囊相授。

【狗餅店 Dog Cake Shop】 聯絡電話：9140 2420 網頁：https://www.facebook.com/dogcakeshop/ 備註：每款食品5份起訂，宜於兩星期前訂購

【華珮辦館】

這家店鋪早以「夾糖式」的選購方式打響名堂，自由度甚高。位於石硤尾的門市擺出多款寵物零食，客人可如「夾糖」般自由配搭所選食品。這家店設有門市及不同Pop-up Store，寵主可親身挑選食品，保證絕不會「貨不對辦」。

這家店鋪早以「夾糖式」的選購方式打響名堂。（Facebook@WOW PET SHOP）

▼▼▼▼▼點擊相片看店主自製的各種特色批▼▼▼▼▼

+ 2

店內不但有售多款罕有的天然生曬零食，包括馬皮、駱駝肺、特長牛鞭、鹿皮、鱷魚腳根等，還有特色小食如燕麥餅、羊奶曲奇等等。店主同時亦會自製特色批類出售，如芝士雞批、和牛紅棗批、鴕鳥肉海藻芝士批，甚為吸引。