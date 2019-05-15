【有毒物一覽】帶鬱金香回家害貓貓抽筋　主人網上求助反被轟無知

再次提醒各寵主，不少花卉和植物對毛孩來說都是極危險，一定要小心留神。 有貓奴今早（5月15日）在社交群組裡發文求助，指平日也有帶花回家，但近日帶鬱金香回家後，家中貓咪出現不適，想知道原因與解決方法。結果被網民嚴厲斥責，指鬱金香對貓咪來說是毒物，無知隨時害死貓。

貓咪將花吃下肚的話，隨時會出現腎衰竭亡、抽筋的情況。（VCG）

今早（5月15日）有女貓奴在Facebook社交群組「天下貓貓一樣貓」發文，指她平日也有帶花回家，但近日帶了鬱金香回家後不久，家中的6歲摺耳貓便出現異狀，突然大叫，四肢僵硬伸直，出現抽筋。但貓奴沒即時帶貓咪求醫，而是帶牠去了另一個地方。

貓奴在網上求助，反被指無知。（Facebook網上截圖）

從帖文中可見，貓奴應該是知道貓咪是受到花的影響，因而出現異樣，至第三天該網民才帶貓咪看獸醫。縱然獸醫在照X光和抽血後，數值顯示正常，但貓咪其後再次突然大叫，並再次抽筋，貓奴於是上網發文，希望有網民能解釋，為何貓咪出現這情況。

文章發表後，不到一小時已有200多個回應，其他網民紛紛斥責事主無知，因為許多花卉植物對貓咪來說都是極危險。亦有網民指斥事主幾乎害死貓咪，明知有問題也不盡快求醫。雖然帖文發表後不足兩個小時便已被刪除，但從中帶出的訊息，各毛孩主人都應留意。

～點擊圖片，即時認清10種對貓咪有毒的常見花卉～

鬱金香（Tulip） 鬱金香顏色鮮艷，但對貓咪來說卻是有害。貓咪吃下會導致嘔吐、肚瀉、精神抑鬱、流口水和噁心等。（VCG）

+ 5 + 4 + 3

除了以上花卉外，如果擔心買回來的花會危害貓咪，亦可到網上尋找資料。ASPCA建立了一個網站Animal Poison Control，專門為寵主而設。只要輸入需要查詢的花卉或植物名稱，便可得知這些是否對毛孩有毒。

～除了花卉外，家中亦有6大危險位隨時奪去貓貓性命，點圖即看～

【電線】電線對貓狗而言是有趣的玩具。因此電線宜置於地墊之下或膠喉之中（電線喉可於五金舖購買）。主人離家前應拔除電器插頭，否則貓狗有機會把電線當作玩具，而引起觸電危機。（VCG）

~點擊圖片了解對貓咪有毒食物~

【朱古力】貓咪不能吃朱古力是常識吧！貓咪吃了朱古力會出現腸胃不適，如嘔吐、腸瀉等。朱古力含可可鹼，對貓狗而言都有害，可引致神經系統疾病，嚴重者甚至死亡。（資料圖片）

貓咪和人類不一樣，對人類來說沒有危險性的東西，對貓咪來說便可能極危險。要知道貓咪身型比人類細小得多，因此在照顧貓咪時不能掉以輕心。許多養貓的細節位，在網上已有大量資訊提供。作為稱職的寵主，在領養貓咪前應多做功課。就算你是資深貓奴，也要不時增進知識，避免貓咪因疏忽而產生危險。