【萌寵充電站】移民香港做江湖大佬　保加利亞貓老虎仔成地膽

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 這次為大家介紹從保加利亞移民到香港的「老虎仔」，牠性格活潑又親人，收服了在當地留學的港人Faith，及後Faith更把牠帶回香港，在這個彈丸之地落地生根！

保加利亞貓「老虎仔」。（資料圖片）

港人Faith與丈夫Alvin多年前於保加利亞留學，並於公寓附近邂逅流浪貓「老虎仔」，由於牠頸上帶有滅蚤帶，所以Faith初時以為牠是走失的家貓。她曾經為老虎仔尋找原主人，可惜一直未有消息。

老虎仔每天都在同一地方「偶遇」Faith，甚至會跟她走到家門前，在牠「步步進逼」的攻勢下，Faith決定收養牠。轉眼間，Faith修讀的課程已經步入尾聲，她便為老虎仔搞「移民」，把牠從保加利亞帶回香港。

▼▼▼老虎仔貓如何充滿霸氣，點圖即睇▼▼▼（向左掃看更多圖片）

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▼▼▼江湖大佬駕到！看老虎仔出巡片段▼▼▼

化身江湖大佬

老虎仔看起來像隻普通虎紋家貓，Faith把牠帶回家後，才發現牠是野生的歐洲斑貓，身上流著野性的血液。牠經常會站在窗邊喵叫，叫聲就好想「唔該」、「唔該」，要求Faith把牠放到街上。她一開始會任老虎仔自由出入，不過老虎仔猶如過江龍，經常跟街貓打架。有次牠跟街貓打架受傷，她才改為每天遛貓。

現在，老虎仔已經對附近的環境非常熟悉，牠每天都會在公園「巡視業務」，情況猶如公園的地膽，連街坊都認得牠！大家外出時，又有沒有見過如此親人又活潑的老虎仔呢？

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