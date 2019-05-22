德國牧羊犬衝破客廳結界　秘訣是這個怪異姿勢

狗狗們的行徑經常難以捉摸，令人百思不得其解。日前，一隻德國牧羊犬莫名地不敢跨過客廳的門檻。在主人的鼓勵下，牠竟然想出用一個奇怪的姿勢走向客廳，逗得主人們大笑。

德國牧羊犬Mei與其主人Alex Palmer Armand來自於美國，居於路易斯安那州。Mei總是不敢跨過客廳前的門檻，讓Alex及其丈夫大感奇怪。

Mei在走廊上躊躇地踱步。（News Flare）

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兩周前，Alex在客廳內呼喚Mei，鼓勵牠跨過客廳的門檻。Mei聽到主人的叫喚後，開始躊躇地在走廊踱步；似乎很想走到主人身旁，但卻不敢走跨過門檻。數秒後，Mei終於鼓起勇氣朝客廳走去，然而牠的姿勢卻讓主人們大吃一驚。

聰明的Mei開始以倒後的放式走向客廳，Alex被牠意想不到的姿勢逗得開懷大笑，並把過程拍攝下來與網民分享。Alex笑言：「牠以前會飛奔過來，以跨過門檻，現時卻學懂了倒後走。」

雖然沒有人知道為何Mei的恐懼從何而來，但一眾網民也對牠的急才表示佩服，大讚牠聰明伶俐。

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