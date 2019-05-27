如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 貓咪是否天生破壞王呢？相信只有貓奴才能給你答案。 這隻肥碩的貓咪，二話不說便一屁股坐在袖珍景品中。牠一臉霸氣，像是傲視天下般，要向奴才宣示，「這裡朕收下了。」

朕喜歡這裡，別打擾朕小休。（微博@西樹）

這輯有趣的圖片來自微博，廈門藝術家西樹是位袖珍創作者，他的作品精緻細膩，走寫實路線。尤其捕捉生活環境的細節，更是手到拿來，感染力很強，令人看到後彷如置身其中。由於他經常走訪不同城市，尋找往昔舊宅的風貌，並融入作品當中，因此能準確捕捉當舊建築物的神韻。

貓咪來襲，是進擊的巨貓！（微博@西樹）

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不過，他家中的貓咪泡泡，便不太欣賞這些創作藝術，經常會亂入到場景中。最近他正修復老巷子，但貓咪泡泡卻大無大樣地闖進，並堵塞著巷口位置。作為貓奴的西樹，只能拍下照片，並感嘆留言：「感覺這輩子都修不完。」

~點擊圖片看貓咪與其他場景的互動~

貓咪似乎很喜歡這小屋。（微博@西樹）

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袖珍創作者西樹，除了有製作袖珍場景外，他也是央視紀錄片《細刻神工》的主持，並推出了多本著作，將自己的作品輯錄成書，加上細膩的文字描述，令你沉醉在袖珍世界裏，彷彿回到往昔回憶的日子。有興趣了解更多這位藝術家的作品，可多關注他的微博。