【領養】愛協大型領養日　設免費講座工作坊　即學寵物美容

想成為寵主但又不知該怎做？香港愛協即將舉辦的「領養馬拉松」可以幫到你！在一連兩日的活動中，你不但可以領養心儀的動物，還可以參加精彩活動如狗隻行為分享、親子工作坊、狗狗派對等活動，最適合一家大小齊參與。

香港愛護動物協會將於6月22及23日舉辦第17屆「領養馬拉松」，幫助有需要的動物們尋覓好歸宿。舉行地點為愛協座落於灣仔的總部，屆時將有多項免費講座及活動予公眾參與，而市民亦可藉此找尋毛孩伴侶。

市民可於當日參觀領養部，找尋毛孩伴侶。（SPCA）

除了參觀領養部外，一連兩日的活動還包括多個講座、參觀及工作坊等。市民可乘機多加了解愛協的工作，及增進寵物護理與訓練的相關知識。愛協將公開部分設施予市民參觀，包括流動絕育車、動物拯救車、獸醫部等等，機會難得。

另外，愛協也會舉辦講座教授新手寵主如何照顧愛寵，內容涵蓋寵物美容、照顧貼士、狗隻訓練等方面。場內另設親子工作坊及動物玩具工作坊，讓父母與小孩一同動手參與。

自製動物玩具工作坊。（SPCA）

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是次馬拉松特別新增狗狗派對、動物指紋性格測試，以及免費提供棉花糖小吃。在狗狗派對中，市民可近距離接觸待領養的毛孩，比起平時的只可隔窗溝通，這次機會可謂難能可貴。一直希望找到「對的寵物」的你，可千萬別錯過這次機會！

【領養馬拉松】活動詳情 日期：6月22日至23日 時間：下午12:00至下午5:00 地點：愛協灣仔總部（灣仔運盛街5號）