【寵物扭蛋】炸雞貴婦未算最可愛　儲齊一套大飽口福

每隻狗狗都有獨特性格，外觀也有明顯差異。 近日在日本，便推出全新系列的狗狗扭蛋小擺設。但這次的扭蛋相當有趣，除了具狗狗造型外，更以食物為基礎。此系列命名為「食べものに育てられた犬」，即是「食物進化而成的狗狗」。當中有由排包進化而成的哥基犬，由白米飯進化成的松鼠犬等，實在相當有趣超萌。

一套5款，哪款最可愛呢？（twitter@kametan_jun）

這系列的扭蛋，取材自日本超人氣插畫師JUN（じゅん）在網上極受歡迎的作品「食べものに育てられた犬」，而扭蛋品牌公司Qualia便聯同合作，將本來平面的畫作實體化。其實早在3月份時已公布消息，不過近日在日本終於可以扭到。

~點擊圖片放大這些超萌的狗狗扭蛋掛飾~

日本有地方已偷跑可以扭到這系列扭蛋。（toy_yamashiroya）

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在插畫師JUN的筆下，哥基犬是從排包進化而成、松鼠狗則是由白米飯進化，另外還有貝果（Bagel）進化成臘腸狗、炸雞進化成貴婦狗，以及鬆餅進化成的芝娃娃，全套共5種造型，每隻都可愛又萌。

每隻約高5cm，是相當可愛的掛飾。(twitter@Qualia_45_)

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至於插畫師是如何構想出的呢？在他的Twitter裏便透露了他的創作思路。原來在他眼裏，放著的排包會慢慢長眼睛、鼻子和出耳朵，然後四肢便會長出來，最後更能站立起來，活脫脫變成一隻哥基。

扭蛋商經常都會針對寵主，推出一堆可愛擺設或貓狗合用的小飾品。就像年初時，便推出過一系列的貓咪領巾扭蛋，在香港也有推出，不知大家有沒有扭回家呢？

新年時，曾有貓咪的專用領巾扭蛋，很實用。（YELL）