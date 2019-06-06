【領養狗】丈夫不捨送走暫托狗　妻子偷偷給驚喜　結局超催淚

南韓一名女子瞞著其丈夫領養小狗，令其丈夫感動得泣不成聲。這對夫婦本是該小狗的暫養家長，然而丈夫卻與小狗建立了深厚感情，不捨將小狗送走。妻子為了讓丈夫不用忍痛送走小狗，悄悄地辦妥領養手續，讓小狗真正地成為他們的一分子，消息公布一刻，丈夫感動得哭成淚人。

南韓一頭狗狗Toby因被主人遺棄，輾轉到被送到Ann Hoang及其丈夫的家中，進行暫托。雖然僅和Toby相處了一星期，但Ann的丈夫已和牠建立了深厚的羈絆。因此，Ann瞞著丈夫領養了Toby，好讓他們不用分開。

狗狗Toby因被主人遺棄，被送到Ann Hoang及其丈夫的家中暫托。（Ann Hoang）

事源於Toby被遺棄於街頭，獲當地一家收容所救起。但因收容所資源有限，Toby只能委身露天的籠子內，忍受著凜冽的寒風。一家專門拯救南韓狗狗，免牠們被製成狗肉的美國機構「Band For Animal」，得知Toby的情況後，決定送牠到美國尋找歸宿。在辦理相關手續期間，他們聯絡了Ann Hoang及其丈夫暫時照顧Toby。

Ann的丈夫非常喜歡Toby，不忍將牠送走.（Ann Hoang）

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看出丈夫不捨狗狗 妻子心生妙計

短短一周內，他們已把Toby當成真正的家人般疼愛，包括家中的狗狗Charlie。Toby亦從最初的戰戰兢兢，變得活潑親人，經常黏著Ann的丈夫。當他們得知有兩個有意領養的家庭希望與Toby見面時，Ann發現丈夫表現得萬分不捨。Ann深知丈夫並不會奪別人所愛，主動領養Toby：「他總是先考慮別人，永遠不會開口要求某事物。」

於是，Ann悄悄地辦妥領養Toby的手續，並計劃給丈夫一個驚喜。她串通收容所職員，告知其丈夫將有領養者前來與Toby見面。職員到達後，將一張寫有來龍去脈的卡交給其丈夫。丈夫得知毋須送別Toby後極為驚喜，高興得緊抱著Toby痛哭，在場的職員看到這幕，也不禁流下感動的淚水。

Ann其後說道：「沒人想到我們首次當暫托家庭會以失敗告終，但這就是命中注定。」