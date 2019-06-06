【領養狗】暖男巧遇排骨狗　越洋千里帶牠回家

愛心救援無分國界，只要有能力便應伸出援手。 在美國便有一名男子在出國度假期間，於荒島上偶遇一隻骨瘦嶙峋的小狗。雖然不知道為何狗狗會在這裏，但明顯狗狗已飢餓多時，他決定帶狗狗一起離開。回到陸地上，除了帶狗狗看獸醫外，男子在回美國後，更決定要將狗狗收養。

剛遇到Winston時，牠真的瘦得只餘下骨頭。（instagram@winston_bz）

生活在美國蒙大拿的男子Wesley，去年年底在出國工幹時，趁著工餘時間到中美洲貝里斯划獨木舟散心。當他途經一個小島準備釣魚時，卻發現了一隻虛脫又瘦弱，像是沒有進食多日的小狗在棚屋旁。當時狗狗身旁沒有任人，這荒島上也不能找到什麼食物。

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Wesley把小狗用獨木舟把牠載走。（instagram@winston_bz）

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不離開就會死

Wesley知道如果牠不把小狗救走，牠可能會餓死在島上，他就是小狗生存的唯一希望。雖然Wesley的假期只餘下不足36小時，但他決定先把小狗救走。他讓狗狗走到自己的獨木舟，然後與牠一起離開。

蒙大拿下雪了，Winston能適應嗎？（instagram@winston_bz）

Wesley將獨木舟划到附近的主島上，並替狗狗命名為Winston。在島上，他找到獸醫替小狗檢查身體。獸醫表示狗狗身上的毛髮幾乎都掉光了，有皮膚病問題，而且身體很虛弱，幸好精神還算不錯，但因已有一段時間沒好好吃東西，因此瘦如排骨。接著Wesley也找到了暫托家庭照顧Winston，他已決定要把Winston收養回家。但首先要辦理好收養手續，以及讓狗狗恢復體力。

兩個月後的重逢

經過Wesley個多月的努力，以及暫托家庭的悉心照顧，Winston已康復得很好，而且收養文件也辦理好，Winston很快便會出現在Wesley眼前。但另一個問題又在Wesley心底浮現，他和小狗的相遇已差不多是兩個月前的事，而且他們在日起的時間，只有一起划獨木舟，以及在主島上的幾小時。Wesley怕Winston會把他忘掉，但事實上他多慮了。當小狗Winston出籠的一瞬間，牠已主動靠近，嗅著Wesley的鞋子，然後舔著Wesley的臉了。

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