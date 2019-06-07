【貓界林志玲】名模貓美絕全球　綠寶石眼睛勾走你的靈魂

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 要成為網紅貓，除了要天生可愛外，帶有靈性與氣質絕也對可以加分。這隻來自荷蘭的網紅貓咪Smoothiek，牠樣子可愛，而且渾身散發出高雅氣質，令人覺得牠充滿靈氣，像高貴女王般。因此，有不少網民稱牠是貓界名模林志玲。

天生綠色大眼睛，充滿靈氣。（instagram@smoothiethecat）

荷蘭網紅貓咪Smoothie，是隻英國長毛貓，在2014年4月1日出生，牠和主人Arvid van Boekel一起居住在荷蘭燕豪芬（Eindhoven）。早年貓奴在替Smoothie拍照時，便留意到貓咪天生麗質，極為上鏡，認為不應獨享，於是替貓咪開設了ig帳號，令Smoothiek美圖可以與網民共同分享。

【點擊圖片放大細看Smoothie女王的美照】

都下跪，參見女王殿下！（instagram@smoothiethecat）

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事實證明，Smoothiek的美魅力沒法擋。美艷的儀容有目共睹的，追蹤人數與日俱增，至今已有超兩百萬粉絲關注。Smoothiek的美，在於牠那如綠寶石般閃耀的明眸，配搭氣質長長金毛，而且主人又替牠疏理得十分整潔，令牠時刻散發出女王氣派。網民都說Smoothiek是隻極為優雅、充滿自信，以及行為高冷的貓咪，是貓界女神！

Smoothie表示，畫像一點也不像，畫不出我的高貴氣質！（instagram@smoothiethecat）

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說牠是名模，Smoothie除了極為上鏡外，牠舉手投足都散發出優雅氣息，就連坐姿都是儀態滿分。每次看到Smoothiek相片時，牠都是前腳合攏，後腳藏在毛髮裏，仿如名模般高貴，因此曾有網民稱牠是貓界裏的林志玲。有興趣看更多Smoothie的照片，便要緊貼牠的IG了。