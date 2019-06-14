香港狗奴路邊遇濕透毛球　從此走上貓奴之路　狂收編浪喵

六年前，有位香港暖男在回家途中，在路上遇到一團啡白色的小毛球，仔細留意才發現是一隻病危的小貓。他馬上用毛巾、保溫袋載小貓到診所，幸好牠並無大礙。他原本不打算讓貓，卻因為小貓而成為了貓奴，後來更不停收編浪喵，目前他的家裏已經養了8隻貓！

貓咪Chopper最後被好善心暖男收養。（Facebook圖片：Get To The Chopper）

暖男Dominic原本是位狗主，家裡養了兩芝娃娃犬「NaNa」和「Luffy」。六年前，他在回家路上發現一團啡白色的毛球，他仔細一看，原來是一隻橘色的小貓。Dominic看到牠全身濕透，在路邊瑟縮顫抖，決定先帶牠到獸醫裡，然後再作打算。

他跑回家拿了一個保暖袋，馬上把牠送到獸醫那裡做檢查。醫生指，小貓患上貓流感，加上長有跳蚤，所以身體比較虛弱。只要按時服藥、多休息，很快便能回復正常。由於橘貓年紀尚小，還未懂得自行進食，所以Dominic每日都需要用針筒餵食。在他悉心的照料下，小貓復原得非常快，短短兩、三天便回復精神。

▼▼▼按圖放大看，暖男狗主Dominic遇上小橘貓Chopper的經過▼▼▼

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▼▼▼按圖放大看，家裏由1隻貓變成8隻貓！點撃看牠們互動情況！▼▼▼

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Dominic家裡養有兩狗，原本沒打算養貓，結果短短幾天，他便與小貓陪養出感情，決定收養牠，更為取名「Chopper」。轉眼間，Chopper已經6歲了，Dominic更成為了一名貓奴！每次在街上遇到無家可歸的小貓，都會帶回家收養，現在已經養了8隻貓！