如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 今次的主角是虎斑曼基貓Kiki，牠跟不少貓貓一樣，最討厭修甲一環。但牠的主人發明了一招妙法，能讓牠秒變乖乖貓。

這隻虎斑曼基貓Kiki現年7歲，與飼主居於日本三重縣。牠就如大多的毛孩般，討厭被剪指甲。牠的飼主為了令牠冷靜下來，發明了一個簡單的妙招，那就是掩住牠的雙眼。

虎斑曼基貓Kiki很討厭被剪指甲。（Instagram@isaisa613）

從影片中可見，Kiki被男主人捉住雙手，並放到自己的眼前。牠在雙眼被遮住時不吵也不動，非常乖巧。但飼主嘗試修剪牠前腳的指甲時，因牠的眼睛沒有被擋住，牠便不斷張嘴低吼，一臉不悅，還佯裝要咬人，跟剛才「判若兩貓」。飼主不得不一邊修剪指甲，一邊輕摸牠的頭以作安撫。

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Kiki不但在剪指甲時會發惡，在跟貓弟弟Ten打架時同樣兇狠。1歲半的弟弟Ten同是曼基貓，雖然年紀比Kiki小一截，但身形卻跟Kiki不相伯仲，同樣圓潤得很。Ten尤其喜歡黏著Kiki，因此不時也會出手挑釁Kiki以吸引其注意，看來打架正是牠們增進感情的方法。