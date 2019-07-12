【萌寵充電站】肉感「顧呷」超為食　靠42公斤豐滿身材成封面女角

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 拉布拉多屬於大型犬，體型大又重，但卻性格穩定善良，討人喜歡。而這隻顧呷更是親民得很，就算被陌生人討摸拍照，也沒有一絲不耐煩，難怪牠能成為雜誌封面主角。

顧呷又成為主角了，這次是雜誌封面主角。（instagram@gojia222）

這隻來自台灣的顧呷，是隻3歲多的拉布拉多小女生。牠的主人表示，由於當時奶奶不懂國語，見到小狗骨架大又喜歡吃，於是替牠改名為顧呷（台語只顧著吃的意思）。後來主人覺得這詞有點讀難懂，於是改成英文Go+（發音與顧呷接近）。

你喜歡叫我顧呷？還是Go+？又或是那隻拉拉呢？（instagram@gojia222）

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那隻拉拉就是肥

不過，隨著顧呷粉絲多了，在社交平台搜尋Go+的話，不容易搜到。於是主人又在想有什麼好名字，結果在一個巧合的機遇，出門時遇到顧呷粉絲，但又突然想不起顧呷的名字，只是一直唸著：「牠就是那隻拉拉」，於是顧呷的fb專頁，就變成了「那隻拉拉」。總之顧呷、Go+和那隻拉拉，都是指這隻肥嘟嘟的拉布拉多。

顧呷的雨傘，你有買到嗎？（instagram@gojia222）

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顧呷是女生，所以牠經常會討抱。（instagram@gojia222）

又肥又愛討抱

顧呷除了為食外，牠還很愛撒嬌。但牠好像忘了自己已不是小孩，現在已有42公斤，要抱起來並不容易。不過主人根本是寵壞了顧呷，幾十公斤還是照抱入懷！主人表示由於顧呷從小便與他一起成長，幾乎是形影不離，所以很黏主人。

由於實在有太多粉絲了，因此顧呷還推出了不少印有自己樣子的產品供大家選購。如果大家想了解更多的顧呷生活瑣事，更可追蹤牠的IG和FB！顧呷近日還在台北寵物用品展出現，與大家一起拍照留念。每次出場都像大明星般，實在是人氣爆燈！