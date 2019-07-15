【貓怕水？】BB與貓每天嬉水共浴　顛覆貓奴概念：這不是貓

一名台灣飼主拍下了愛貓的洗澡片段，上載至Facbeook與網民分享。片中一名小男孩與小貓均乖乖地坐在浴缸內，絲毫沒有掙扎，顛覆了網民對貓貓的印象。

貓咪討厭水是眾所周知的事，除了喝水外，甚少看見牠們會靠近水源。台灣一位飼主日前（12日）分享了一段貓貓與小孩共浴的短片，令無數貓奴目瞪口呆。

小男孩，臉上展露出燦爛的笑容，不時別過頭來望向鏡頭。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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從影片中可見，一隻橙色的小貓和一個小男孩在浴缸共浴，看來均非常享受。小男孩正忙於玩浴缸內的玩具，臉上展露出燦爛的笑容，不時別過頭來望向鏡頭。一旁的小貓則乖巧地坐在水中，目光注視著小主人手上的玩具，更數度舉手試圖觸碰玩具。

該飼主將片段分享至Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，並留言：「如果你的小孩不喜歡洗澡，那養隻貓吧。如果你的貓不喜歡洗澡，那養個小孩吧。」短片中和諧的畫面讓網民們大感震驚，顛覆了「貓討厭水」的刻板印象，有人甚至笑言：「這（短片中的）一定不是貓。」

▼▼▼▼點擊相片看了解為何「小金」不怕水▼▼▼▼

片中的主角小貓名叫「小金」，兒時流落街頭，曾因躲進水溝使呼吸道受到嚴重感染。在與死神搏鬥一番後，「小金」終於成功存活下來。興許正因牠曾躲在水溝內，養成了牠不怕水的習性。