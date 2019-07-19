柴犬戴頭罩初體驗　傻氣逃脫意外激發舞蹈天份

大部分狗狗天生習慣無拘無束的生活，一旦被穿上衣物，便會不住掙扎或顯得渾身不自在。年僅8個月大的白色柴犬Polar日前首次戴上頭套，竟意外激發出牠的舞蹈天分，表演Michael Jackson的招牌動作──Moonwalk（月球漫步）。

白色柴犬Polar現年8個月大，其「姊姊」為2歲半的黑色柴犬Merci。日前，牠們的飼主阿Yan購買了一個喇叭型頭套，讓兩位毛孩試戴。Polar逗趣的反應令阿Yan大感意外，忍俊不禁。

Polar首次試戴頭套，其反應十分逗趣。（Instagram@shiba.merci）

Polar初次試戴頭罩，起初定格了兩秒，呆呆地站在原地。下一秒，牠竟突然向後退，動作猶如歌手Michael Jackson的招牌Moonwalk舞步，畫面滑稽。阿Yan笑言：「牠係咪以為呢個係山洞，將個頭向後縮就可以走佬？」

其實早在Polar被戴上頭罩前，其「姊姊」Merci已經試戴過。Merci與「弟弟」的反應截然不同，牠戴上頭罩後立刻動也不動，彷彿被點了穴似的。阿Yan透露，其實Merci每次穿衣後也會進入這種僵硬狀態，任由他們拍照。

Merci與Polar雖然僅相處半年，但感情卻非一般的要好。（Instagram@shiba.merci）

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Merci與Polar雖然僅相處半年，但感情卻非一般的要好。不論走到哪裏，牠們也如影隨形般相伴左右，互相分享食物及玩具，感情令人羨慕。