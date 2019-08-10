【領養不棄養】泰國夫婦工幹遇6隻浪浪　霸氣收編全部帶回國

偶爾會聽到有人因移民而棄養貓狗，其實作為一位負責任的寵主，無論任何情況下都不應棄養。 近日台灣高雄市動物保護處翻查領養資料時，發現有對泰國夫婦早年領養了1隻流浪狗，後來還有收留了5隻貓咪。他們近月居留期屆滿要準備回國，正當大家擔心貓狗去向之際，他們竟自費辦理手續，把5貓1狗全部帶回泰國：「寵物就是家人，家人應該不離不棄！」

泰國夫婦在台工作期間收養1狗5貓，及後自費辦手續帶回泰國。（高雄市動保處）

泰國夫婦「那林」（夫）和「塔葳汪」（妻）多年前移居台灣工作。三年前，他們受上司委託到高雄市動物保護處挑選狗，養在工廠裡看門。當年處理他們領養的動保處職員依稀記得，這對夫婦在收容所徘徊很久，最後才從犬舍牽出一隻小黃狗，用不太靈光的國語說：「就是牠了！」及後更為牠取名為「氧樂多」。職員們都希望流浪狗能離開收容所，不過對著這對暫居台灣的夫婦，他們不免會擔心氧樂多能否得到妥善照顧。

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霸氣帶貓狗回國

值得慶幸的是動保處從定期探訪得知，氧樂多成為工廠裡的開心果，大家都非常愛錫牠，這對夫婦及後更收養了5隻工廠附近的流浪貓。早前，他們的居留期屆滿，準備回到泰國生活，職員不免會擔心貓狗去向，他們竟然霸氣地表示：「寵物就是家人，家人應該不離不棄！」自費為貓狗辦理移民手續，把牠們帶回泰國，目前一家人在泰國過著幸福快樂的生活。

香港女生Chloe亦選擇迎難而上，親力親為帶整整10隻貓貓從台灣移民香港。

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