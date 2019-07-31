【風暴韋帕】八號風球殺到　動保機構如何保護貓狗？

【風暴韋帕】天文台預計在今天（7月31日）下午2時正或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。 去年山竹襲港，導致多間動保機構場地受損。這次風暴韋帕來勢洶洶，各大動保機構又準備了什麼措施應對呢？《香港01》綜合了各大動保機構的資料，包括RCAP拯救遺棄寵物中心、救狗之家、老有所依動物村，讓大家了解其防風準備及所需物資。

今年RCAP拯救遺棄寵物中心預先加築高台，希望可以避免狗狗受水浸影響。（RCAP拯救遺棄寵物中心）

RCAP拯救遺棄寵物中心：預計水浸更嚴重

位於元朗下白泥的RCAP拯救遺棄寵物中心過去兩年均遇到颱風吹襲，場內出現嚴重水浸，部分設施亦被浸毀。負責人指，受破壞的設施近月已復修，不過負狗場外屬紅樹林保育區，無法施行加築工程，若大雨持續令水位再度上升，預計今年水浸情況會更嚴重。

RCAP早前曾籌集資金，於狗房裡加築高台，讓狗隻在水浸出現時，能夠自行走到高處。可惜工程上月才開展，僅有十餘間狗房設有高台，未能應付全部狗隻的需要。負責人相信，颱風過後將需大量義工為場內逾400隻狗洗澡，避免出現皮膚病。

▼▼▼點撃看RCAP去年受損情況▼▼▼

+ 3 + 2

目前HKDR已經有相熟義工幫忙安撫狗隻。（救狗之家）

救狗之家：義工會陪伴安撫

去年受山竹影響，救狗之家場內設施損毀，出現停電、停水的情況。負責人Eva表示，相關設施已在颱風抵港前復修，相信能應付是次颱風。

Eva指，每次颱風來襲，場內狗隻都會大感驚慌，幸今天稍早已有相熟義工前往陪伴、安撫場內狗隻。由於救狗之家狗場依山而建，容易出現塌樹情況，故希望能籌募頭盔，保護義工安全。Eva呼籲，市民可以留意救狗之家最新情況，因每次颱風過後，場內都會極為混亂，需要額外的義工到場打掃、清潔。

▼▼▼點撃看救狗之家現況及去年受損情況▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

老有所依動物村在去年山竹襲港後，已搬遷往新場。（資料圖片）

老有所依動物村

「老有所依動物村」負責人洪太表示，狗場現時仍然安全，周遭亦未見狂風暴雨。她已將所有狗狗帶進室內，並阻止牠們靠近窗邊。她指狗場內有足夠糧食儲備，暫時不須物資援助。韋帕來襲，會是狗場搬遷後遇上的首個8號風球，洪太直言感到擔心，但表示暫時仍可應付。

▼▼▼點撃看老有所依動物村去年受損情況▼▼▼