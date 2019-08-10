【狗肉】內地男用弓弩向狗狗射毒針　迷暈後賣給狗販

廣東惠州出現用弓弩毒狗事件，有男子手持弓弩，到處毒昏無人看顧的狗狗，並將狗狗拖到狗肉店販賣牟利。事件被CCTV錄下，犯人與涉嫌收贓者已被捕，會遭檢控。

廣東惠州不時有狗狗被盜，這次犯案的人更用弓弩毒暈狗狗。（梨視頻）

內地有不少人仍有吃狗肉的習慣，但狗肉來源往往不明。近日廣東惠州，便有人持弓弩到處射擊無人看顧的狗狗，甚至闖到民居，用毒昏迷狗狗，然後帶到狗肉店販賣。

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一男子闖入，更手持弓弩射狗。（梨視頻）

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整個犯案過程被CCTV完整拍下，警方已將犯人緝拿，並連同收贓售賣狗肉的女子拘捕。由於狗肉來源不明，而且警方在收贓現場找到一批冰鮮狗肉，目前被捕二人已被刑事拘留，將再作出檢控。

在男子家中找到大量弓弩毒針。（網上圖片）

網民對拿弓弩射狗行為不齒，縱然也有吃狗肉的網民，但他們也不認同隨意偷搶別人家的狗來食用。「我不反對吃，但反對這種獲取方法」、「太惡心了，吃狗肉正常，你偷別人的狗殺了賣錢就過分了」、「竟然還用毒箭，用的什麼毒？吃狗肉的人沒事嗎？」、「這些該死的偷狗販子，我也在惠州，十幾年了，被偷了好幾隻狗狗」、「偷來的還敢賣，還是用毒的，一定要重判」。

【點擊圖片看有關吃狗肉新聞，南韓也有吃狗肉的習慣，但最年已開始禁吃】

國際動保組織Humane_Society_International（HSI）有份參與昨日救援行動。（Daily_Mail）