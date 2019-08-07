【貓玩具】鐳射筆、伸縮貓棒玩上癮　3款100元以下貓玩具推介

為搏主子歡心，貓奴經常會大灑金錢，購入各式各樣的貓玩具！《香港01》便在網路上搜羅了各式各樣的貓玩具，當中包括鐳射筆（又稱激光筆、觀星筆）、伸縮貓棒、玩具轉盤等等，每款都各具特色！

逗貓鐳射筆（淘寶價：人民幣10.8元，港幣12元）（淘寶網截圖）

【一】鐳射筆

鐳射筆（又稱激光筆、觀星筆），是近年大熱的逗貓玩具，貓主可以利用鐳射筆於地面、牆壁上形成光點，模擬成獵物，吸引貓咪追逐、捕捉。坊間推出了不同款式、造型的鐳射筆，甚至可以利用USB充電。甚至可以照射出不同的圖案，例如老鼠、烏龜、飛碟之類，加添獵物的真實感，更受貓咪歡迎。

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伸縮貓棒（淘寶價：人民幣15.90元，港幣17.8元）（淘寶網截圖）

【二】伸縮貓棒

逗貓棒掛著色彩繽紛的羽毛、毛球，在主人揮動下，彷彿變成了一隻小動物，吸引著貓咪的視線！市面上貓棒的選擇非常多，為了讓貓咪擁有更刺激的遊戲體驗，坊間近年推出了各款「伸縮貓棒」，主人可以視乎情況伸長貓棒，增加難度和刺激性，深受貓咪歡迎。由於貓棒的耗損很大，假如貓咪用力一搶，可能就立即報銷，所以不少貓主都長備幾支貓棒「看門口」。

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貓咪玩具貓轉盤。（淘寶價：人民幣69元，港幣113元）（淘寶網截圖）

【三】玩具轉盤

踏入I世代，坊間亦推出了多貓電動的貓玩具，即使主人不在家裡，貓咪仍可以開心玩耍。最近有廠商便利用物理學的原理，製作出無需電池驅動的貓電具，貓咪只需要輕輕一推，玩具便會受推動而自動旋轉，吸引貓咪的視線，既省電又環保！

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