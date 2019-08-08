警犬吸催涙煙可致灼傷　愛協籲警勿帶牠們到有機會「中招」地方

《逃犯條例》修訂風波不斷，近日多區均有示威活動，警方已發射超過一千枚催淚彈驅趕示威者。警方多次執勤期間動用警犬，其手法引起動保界關注，批評警方安排警犬於有機會施放催涙氣體的地點工作，罔顧警犬健康。有動保團體、關注動物權益人士發起聯署，譴責警方施放催淚氣體，並反對警方於示威區動用警犬。 香港愛護動物協會（SPCA）早前去信警務處，要求警方避免安排警犬在有可能出現催涙氣體的環境下工作，發言人引述警方已收到協會意見，並會將意見轉達與相關部門。《香港01》已就上述事件去信警務處，至截稿前仍未收到有關回覆。

8月4日下午4時許，將軍澳警署有防暴警帶同兩警犬於警署門外驅散示威者。（盧翊銘攝）

SPCA去信警務處

《逃犯條例》修訂風波不斷，多區近日均有示威活動，警方已發射超過一千枚催淚彈驅趕示威者。警方多次於示威現場動用警犬，其手法引起動保界關注，擔心催淚氣體會為警犬帶來不適、影響健康。更有市民於網上發起聯署，要求警方現階段起，執勤無須帶同警犬。

愛護動物協會（SPCA）首席獸醫桂珍指出，催淚氣體能迅速為動物帶來不適，受影響動物的眼晴、咀部、喉嚨、呼吸道及皮膚會在30至60秒內出現嚴重灼傷的情況。動物更會出現咳嗽、呼吸困難、乾嘔、流淚的情況。協會早前發公開聲明指，指警犬如吸入催淚煙會使其身體受害，並要求警方在往後的行動中，避免安排警犬在有可能出現催涙氣體的環境下工作。協會發言人引述警方回覆指，已經收到協會意見，並會將意見轉達與相關部門。

721遊行，特首辦外有警犬戒備。

▼▼▼警方多次於示威地點動用警犬，引起動保團體批評▼▼▼

▼▼▼警方多區施放催淚彈、催淚煙，點撃圖片看當時現場情況▼▼▼

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麥志豪：文明社會應減少用工作犬

非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪表示，早前已經去信警方查詢，並他引述警方口頭回覆指，警犬用於視察現場，偵測爆炸品、可疑物品，並非用以控制人群。

「無必要牽涉到警犬。」麥擔心動用警犬控制人群會導致兩敗俱傷。警犬最多只能阻止一、兩位示威者行動，無法應對大批示威者。他續指，示威現場充斥著催淚煙、雜物，警犬在沒有配戴任何保護裝備情況下，無法得到合適的保護。麥表示，目前未見警犬站在最前線，被示威者投擲雜物受傷，或受到直接吸入催淚煙，但他不排除警犬在出勤期間，會間接受催淚氣體影響。

麥認為，工作犬應用於人類無法執行的任務，或用有高尚的原因，例如搜救犬。純粹管理治安不必動用警犬，而犬隻亦不應牽涉政治問題：「文明社會應減少使用工作犬。」

《香港01》已就上述事件去信警務處，至截稿前仍未收到有關回覆。

早前有不少寵主在網上求助，指居所鄰近示威地點，家中貓狗亦受到催淚氣體影響，愛協早前便發文教大家如何急救。

▼▼▼如貓狗受催淚氣體影響而感到不適，可嘗試跟著以下步驟急救▼▼▼