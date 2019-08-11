【屯門】良心食材店贈肉碎餵流浪貓狗　謙虛老闆：唔係咁偉大

流浪貓狗總是餐風露宿，生活無法得到保障。社會上一班無名英雄，一直默默為牠們付出而不問回報。 屯門食材店成興隆早前（8月7日）在facebook發文指，能免費提供肉碎，盼能減輕義工負擔，為流浪貓狗提供兩餐溫飽。老闆林先生接受《香港01》訪問謙虛地表示，食店約20年前開始把肉碎贈予義工，是微不足道的事：「十幾年都咁做，幫得就幫。」

成興隆為屯門藍地菜市場旁邊的狗場提供肉碎，為場內數十隻流浪狗提供溫飽。（受訪者提供）

位於屯門食材店「成興隆」，經營三十多載，經營凍肉批發及零售。老闆林先生表示，食材店約20年前開始，為獨立義工、狗場免費提供肉碎，餵養流浪貓狗。這些肉碎來自於切肉機，是切肉加工時產生的肉碎，各種豬、牛、雞、羊等等肉碎混合其中，由於無法用作販賣，最終只能丟棄，因此贈予貓狗義工，希望減輕義工的負擔，林老闆續指，「雖然未必全部都係上等材料，但總比乾糧好營養。」

林先生會把肉碎用膠袋載好，方便義工領取，他指出：「就算免費都要有良心。」（受訪者提供）

老闆：幫得就幫

食材店每星期為義工提供二、三百磅免費肉碎，為數十隻流浪貓狗提供溫飽。由於近日新店開業，肉碎的數量過往增加，可以贈與更多貓狗義工，於是林老闆在其facebook專頁上發文呼籲，結果吸引了數百網民留言，大讚他熱心關懷流浪動物。林老闆在訪問過程多次提到「幫得就幫」、「無咩特別」、「平常事」，他謙虛地指出，「有啲流浪貓狗真係瘦得好過份，香港喺一個繁榮嘅城市，唔應該有呢啲情況。我唔可以付出好多時間、精力出去，但有其他人可以，難得有人願意餵佢哋，我都應該要支持佢。」

分店開業後，肉碎的數量增加，可以送給更多有需要的貓狗義工。（facebook截圖）

獲客人、網民大讚頌

林先生經營的成興隆，為屯門藍地菜市場旁邊的狗場提供肉碎，不過由於狗場負責人早前行動不便，林先生索性請司機為他送貨。曾經有客人探望狗場時，得知餵飼狗隻的肉碎來自成興隆，大讚林先生有愛心：「我做嘅嘢好微不足道，只係將啲就嚟無用嘅嘢，送畀有需要嘅人，唔係想像中咁偉大。」

林先生在facebook發文後，有不少網民都讚好，除了答謝老闆的付出，更留言指成興隆是「良心企業」、老闆「有顆善良的心」，祝願老闆「生意滔滔」、「一生平安」、「好心有好報」。

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