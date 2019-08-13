【粉嶺】尋走失唐貓「包包」　貓主奇招出盡：剪刀尋貓法都試過

早前有日本網民走失貓，貓奴及後向街上的貓老大求助，結果愛貓翌日竟然乖乖回家！大批貓主隨即留言分享自身經歷，原來他們都曾經「拜託」附近貓咪幫忙尋貓，然後貓咪就會自動回家！ 粉嶺有貓主於8月8日凌晨走失唐貓「包包」，事隔5天，包包行蹤仍然未明，貓主連日尋貓不果，只好用盡一切辦法尋貓，例如在家裡擺剪刀陣尋貓，甚至拜託附近的流浪貓狗，幫忙叫包包回家。

流浪貓凝視著尋貓啟示。（受訪者提供）

以貓傳貓尋走失主子

唐貓「包包」在粉嶺走失後，至今仍未尋獲。貓主Coco用盡所有辦法，甚至請流浪貓、流浪狗幫忙尋找包包。她接受《香港01》訪問指，「其實呢個係都市傳說嚟，聽講可以拜託附近啲浪浪幫手搵貓，所以我每次看到流浪貓，都會跟牠打招呼，問牠有沒有看到包包。」

可惜，大多數流浪貓都攤在地上聽她說話，不曉得聽進去。唯獨有隻流浪貓彷彿聽到Coco的話，特意從老遠走過來，而且仔細地看著Coco手上的告示，彷彿真的見過包包、知道牠的所在地。問及她為何會選用這種方法尋貓，她指出，「貓同貓之間會互相溝通，好多時見到十幾隻貓圍埋一堆，都算係一種精神寄托啦。」除了拜託流浪貓狗，Coco還試了「剪刀尋貓法」，在家裡大擺剪刀陣，可惜包包並沒有因此而回家。

▼▼▼流浪貓聞聲從老遠走過來，難道牠真的認識包包？▼▼▼

▼▼▼流浪貓聞聲從老遠走過來，難道牠真的認識包包？點撃睇片▼▼▼

貓需長期服藥

Coco居住在粉嶺村屋，屋前不時會有流浪貓經過，跟包包聊天、玩耍。包包走失當天（8月8日），牠一如以往在屋前玩耍，Coco的父親沒為意牠仍在屋外，便關上家門，至翌日家人才發現包包不見了。由於包包膀胱有結晶，要長期食抗生素，所以Coco很擔心包包的情況，「佢要連食21日藥，佢啱啱出院冇幾耐就走失咗！佢之前要打點滴同照超聲波，所以依家兩隻前腳同肚腩都剃左毛。」

Coco連日下班都在村內外尋找包包的身影。至8月10日中午，她在永寧村村尾的鐵皮屋聽到包包的叫聲，懷疑牠從通風口走進屋內，及後無法跳回屋外。由於鐵皮屋屬於旁邊的麻芴村，Coco花了一段時間才能找到入口，當她到達包包原來的位置時，已經不見貓影，懷疑牠從車場的大閘走到村外。問及Coco現時心情：「非常擔心，三年幾都當佢溫室小花咁養，佢勁細膽、又怕人，唔知佢喺出面點，識唔識搵嘢食。」

貓主Coco為包包製作的尋貓啟示。（受訪者提供）

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走失貓檔案 名字：魚翅包（包包） 性別：男 年紀：3歲 品種：唐貓 特徵：肚、左右手局部有剃毛 走失時間：8月8號凌晨 走失地點：粉嶺龍躍頭永寧村 最後發現地點：麻芴村近永寧村附近

如任何人有包包消息，請致電Coco 6152 4646或9164 1878。