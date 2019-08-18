【領養貓】婆婆因病結束元朗收容所　6隻貓貓急領領養

過去16年一直為流浪貓狗奔波勞碌，至近年開始出現關節勞損，終日需倚靠拐杖支撐走路。由於腳步不穩，馮太多次在狗場跌倒受傷，多番進出醫院，她的家人開始大力反對她打理狗場，令她迫不得已為場內40多隻流浪貓狗物色新主人。 馮太狗場目前正為6隻親人的貓咪尋家，牠們全部都健康、親人，假如大家想養貓，不妨考慮領養代替購買。

馮太近年不良於行，需手執拐杖幫助走路。（facebook圖片：馮太狗場）

多次入院 經營狗場遭兒子反對

68歲馮太，過去16年一直默默打理位於元朗的馮太狗場，照顧場內40多隻貓狗的起居飲食。由於長年勞碌地照顧貓狗，馮太關節出現勞損，腰椎相繼出問題，令她不良於行，現時終日要倚靠拐杖輔助走路。上月她更不慎於狗場裡滑倒，導致當場昏迷、後腦腫脹，醫生多番勸喻仍不願留醫：「佢叫我留到六點，我話唔得，點行開， 幾廿隻狗喺度，老公又要返工，我要返去睇啲狗。」直至她的兒子到場，馮太才願意留院接受治療。

馮太近年多次跌倒入院，醫生已為馮太排期做手術，準備在10月入院檢查、做手術，盼能改善馮太走路的情況。醫生擔心馮太繼續照顧貓狗，會令傷口受感染，要她放棄打理狗場。馮太的兒子亦多番反對她繼續經營狗場，令她迫不得已為場內四十多隻貓狗尋找領養。問及她會否感到不捨：「唔捨得都無辦法，醫生話我唔做手術，就要坐輪椅。」

▼▼▼六隻貓咪率先開放領養，點撃看大圖▼▼▼

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▼▼▼狗場有31隻流浪狗，全部已經10歲或以上，點撃看大圖▼▼▼

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6隻親人貓咪待領養

現時，狗場內有31隻狗、11隻貓，馮太率先開放6隻貓咪供領養，牠們性格親人，性別有男有女，年紀約5、6歲，全數已經絕育。她最希望領養人可以同時領養兩隻，「佢哋本身住埋一齊，如果兩隻喺一齊會更開心。」領養者需接受義工家訪，並安裝窗網。

「希望佢哋帶走嘅都係健康嘅貓狗。」馮太提及場內最年輕的流浪狗已經年屆10歲，部分更達16、17歲的高齡。她不寄望有人帶走這些老盲的流浪狗，只盼手術結束後，能照顧牠們直至終老。而較為年輕的狗隻，或會移交予其他狗場：「做完手術有一排都落唔到地，我嗰仔要接我返將軍澳住，直到傷口好返為止。我老公會幫我照顧十隻（狗）左右，我都唔想難為佢，佢都要返工。呢10隻老嘅、病嘅，我會照顧到佢哋終老。」