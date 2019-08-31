【德國牧羊犬】廚房零食離奇消失　主人出奇招捉到小偷

吃東西是狗狗的天性，偷食更是牠們的本能。 美國有位狗主，家裏有隻非常守紀律的德國牧羊犬（又稱為狼狗），即使食物放在眼前，只要沒聽到主人的指令，牠都不會進食。然而，他最近發現廚房裏的零食，經常會無故消失......為了找到犯人，他決定使出這招！

廚房食物離奇消失，疑與狼狗Ivar有關。（Twitter圖片：_Krissa__）

德國牧羊犬Ivar是隻超級服從紀律的狗狗，即使狗主把食物放在地上，然後離開，牠都不會偷吃。不過。狗主發現廚房的零食開始無故地消失......狗主Krissa的父親決定在廚房的角落設置一個防盜攝影鏡頭，它不但可以拍攝著廚房的狀況，當有人靠近食物時，他的手機甚至會收到警報，還可以通話阻止「小偷」犯案。

有天，所有人都出門，就只剩下Ivar看門。Krissa父親的手機突然接到警報，他打開防盜攝影鏡頭，看到Ivar正準備犯案。他馬上打開通話功能，Ivar莫名地聽到狗主的聲音，片刻感到非常震驚，不過牠似乎仍想繼續犯案。於是他說：「你會受到懲罰。」Ivar立即停下動作，桌上的肉乾得以成功保住。

▼▼▼點撃影片揭開犯人真面目！鏡頭拍下犯人準備偷食一幕！▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大！揭開犯人真面目！鏡頭拍下犯人準備偷食一幕！▼▼▼

大家以為Ivar受了一次教訓，下次就不會再「犯案」了吧？據Krissa指，Ivar當晚又偷吃了肉乾，她指出，「因為爸爸在家裏，所以關了防盜攝影鏡頭，結果牠再一次偷食，牠真的很聰明！」

饞嘴是狗狗的本性，除了狼狗Ivar，雪橇犬Cola和柴犬茶走都曾經「偷食」，牠們早前向高難道挑戰了！牠們的主人只是剛落樓幾分鐘，兩隻狗狗已經開始作反，合謀偷吃豬肉紙。看到牠倆純熟的動作，顯然犯案偷吃應不是第一次！

▼▼▼點撃圖片放大，看Cola及茶走偷食小故事▼▼▼