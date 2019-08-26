帶狗空中做高危動作被轟　X-Games電單車手這個解釋　你接受嗎？

喜歡狗狗的人，絕不會讓狗狗身處危險的地方。 近日一位X-Games電單車手，在網上發布了一段帶着狗狗騎電單車，並作出高危動作的影片，旋即被網民怒轟。不過，如果你仔細看影片的話，便會發現當中的端倪。車手也急急拍片澄清，影片中的狗狗只是玩具狗。

這段與狗狗一起在越野電單車上作出的高危花式表演，惹起網民不安。（instagram@jarrydmcneil）

現年28歲的Jarryd McNeil，在上周五（8月23日）於Instagram裏發布了一段短片。這名冠軍級的X-Games花式電單車高手，乘電單車飛躍到空中並作出各種高危動作，而最特別的是，他帶同了一名乘客與他一起表演。

【點擊圖片看狗狗如何與主人一起在電單車上，騰空作出花式表演】

狗狗看着主人騎電單車，牠也想一起去兜風嗎？（instagram@jarrydmcneil）

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McNeil在短片的標題上寫着：「當你的狗狗想乘車去兜風，你便帶牠去吧！」在短片開始時，可看到McNeil在邀請他的愛犬Rooga上電單車。當狗狗上車後，McNeil更教狗狗要把前肢放到電單車的手把位置。然後McNeil便用越野電單車載着狗狗，駛向一個又一個的斜坡上，並且騰空作出各種極高難度的空中動作。在短片完結時，狗狗Rooga還搖着尾巴高興地下車，像是什麼事情也沒法生過。

狗狗已習慣了坐電單車，你看牠多開心。（instagram@jarrydmcneil）

靠剪接與替身

短片發布後，引起許多人的不安，認為這樣對狗狗極為不妥，紛紛留言譴責這是罔顧狗狗安危的行為，是虐待動物。當McNeil注意到網民回應時，已即時留言澄清指短片中的狗狗是假的。雖然McNeil已作出解釋，但網民仍然不相信，於是他只好再拍一段短片，詳細解釋影片是用了替身，以及後製剪接才會讓人覺得是真狗在電單車上。

狗狗表示：要表演完全沒問題。（instagram@jarrydmcneil）

我使用了一隻假狗來表演，它是由Cuddle Clones製作的玩具狗，我叫它Rooga 2.0。我每天都會和狗狗Rooga一起乘電單車，但絕不會作出危險動作，影片中是使用了替身。我認真地提醒大家，千萬不要在家裏嘗試，更加不要用真的狗狗來試。在作出所有高難度的空中動作前，我已作好安全措施。我不會將自己置身在危險當中，更不會讓狗狗Rooga放在危險的位置。這是真狗，這是複製出來的玩具狗！ 我再次澄清，狗狗沒有受到傷害。 Jarryd McNeil

Cuddle Clones能按你的要求，製作出相似度極高的動物公仔。（Cuddle Clones）

有網民表示，「我幾乎與妻子鬧翻了，幸好你作出了澄清，我妻子不開心了一整晚」、「在你未告訴大家前，我已知那不是真狗」、「我不相信McNeil會這樣對自己的狗狗，我果然沒有看錯」、「Cuddle Clones的技術真好，能做出一樣大小的狗，沒放大細看，我根本看不出這是假狗」、「嚇死我了，幸好狗狗沒事，再次證明剪接技巧真的可以騙到人」、「任何時候也不要給狗狗帶來危險，幸好這是假狗」。