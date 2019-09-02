【時間靜止】肥肉貓聽到這聲音就壞掉沒反應　網民：有人會修理？

大部分貓咪身上都帶著「我行我素」的標籤，要貓咪定住不動，難度等級可說是Lv99！ 台灣有隻胖貓咪，跟大家玩「123木頭人」時，竟然可以定住接近1分鐘！而且牠連眼珠都可以不動，就好像被人施了魔法！主人接受《香港01》訪問爆出貓咪呆住的原因，竟然跟開門聲有關？！

貓咪在玩「123木頭人」，整整1分鐘呆著不動？！（受訪者提供）

「時間瞬間暫停了！」貓主Kevin在網上分享愛貓「邦邦」的有趣影片，影片裡Kevin的朋友跟邦邦在玩「123木頭人」的遊戲。在將近一分鐘時間裡，邦邦竟然可以完全定格不動，牠的時間彷彿靜止了，朋友們看著牠，差點忍不住笑起來。

「牠只要聽到有些風吹草動，就會變僵硬狀態！」Kevin接受《香港01》訪者時指出，邦邦是隻非常膽小的貓咪，每次聽到陌生的聲音都會僵掉，昨天（9月1日）聽到開關門的聲音後，就僵住動也不動。他笑說，「牠太可愛了，就把牠抱起來拍影片。」

▼▼▼貓咪HOLD住了！大家都忍不住笑了，牠仍然不動！點撃看影片！▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：邦邦身型圓渾，遠看像隻「海豹」，沒想到牠原來超膽小......▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

邦邦平日就是隻「懶懶貓」，很喜歡定格。Kevin指，這種定格無需任何訓練，只是反映牠性格膽小。牠僵掉的時候，即使把牠抱起，也不會掙扎，是隻很容易被拐走的貓咪。

「很開心！大家都覺得邦邦很可愛！」Kevin把影片發布到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，短短5小時，已經有近9000人點讚。大部分網民都留言指邦邦「好乖哦」、「超可愛」、「配合度超高」，情況猶如「被點穴」！也有網民問：「牠是壞掉了吧？」