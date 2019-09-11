【萌寵充電站】紋身店養了隻「鹹濕貓」？！最愛騷擾女客人這部位

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 台灣一家紋身店的店主是位貓奴，幾乎每位客人在店內紋身時也難免被駐場的貓店長「騷擾」。這隻貓店長最愛躺在客人身上，尤其某些敏感部位，如臀部及大腿，客人們只得默默忍受牠的「騷擾」。

紋身店「植花刺青」位於台灣台南市，店主是位愛動物之人，因此在店內也養有數隻寵物，包括兩隻貓及一隻雀鳥，令店面儼如一個小型動物園。店內其中一位貓店長最愛「騷擾」女客人，更不避嫌地躺在她們的背部、臀部，甚至是大腿之間。

這位貓店長經常躺在女客人身上。（Facebook@植花刺青Plantingtattoo）

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「植花刺青」以可愛及像真畫風聞名，主打動物主題的紋身，因此不少寵主也會特地光顧，將愛寵紋在身上。或因如此，客人們多數均為愛動物之人，所以不但沒反抗貓店長的「騷擾」，反而甚為享受。貓店長遂越來越大膽，從躺在客人背上，變成趴在臀部上，以及埋頭在大腿內側，場面甚為尷尬。「還好客人脾氣都很好」，店主面對愛貓「猖狂」舉動，無奈嘆道。

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店主將貓店長的「罪證」分享至網上，網民的反應一如店內客人般，留言對「騷擾」舉動表示歡迎，「好想去刺（青），為了貓」、「我也想去給貓咪壓」、「是在性騷擾客人嗎」、「誰教他的啦」、「每天都有新招，好好笑」。