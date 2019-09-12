【萌寵充電站】美短貓回家兩年變黑道大姐　網民：確定沒被調包？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 「女大18變」這句說話看來不單適用於女生身上，也適用在貓咪身上。台灣有貓主早前在facebook貼出美國短毛貓「小桃」的對比照，牠原本是隻樣子可愛的小公主，現在變成表情兇惡的黑道大姐......

美國短毛貓「小桃」小時候樣子極之甜美，猶如一位小公主！現在竟變成......（受訪者提供）

美國短毛貓「小桃」目前2歲多，牠在小時候是位很可愛的小公主，而且非常上鏡。貓主周小威經常會幫牠拍照，所以小桃有個稱號叫作「網美桃」，「牠是天生的模特兒很上鏡，鏡頭一靠近就擺姿勢，很好拍。」

假如別人幫小桃拍照的時候，有其他貓咪亂入，牠就會立即生悶氣，擺出一張臭臉，就好像在說：「弟弟又來搶鏡頭了！」周小威家裡養了5隻貓咪，牠們相處都很融洽，尤其是貓弟弟，牠整天都會跟在小桃身邊。每次幫小桃拍照，到中後段總能看到弟弟的身影。

兩年時間過去，小桃竟然變了黑道大姐，不單氣質改變了，連身型都不一樣了？（受訪者提供）

小公主變黑道大姐

由於小桃非常嘴饞，平日最喜歡吃和撒嬌，現在已經由身型苗條的小公主，變成黑道大家姐，目前體重是6公斤，周小威指：「看著她開心長大，每天過得無憂無慮，很欣慰。現在變胖了，偶爾會開玩笑叫她壽桃。」小桃的身型絕不影響貓主對牠的愛！

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「一個小公主兩年變黑道老大的故事。」貓主把小桃的對比照放到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，隨即獲1萬3千多位網民讚好。部分網民留言指：「像少女變大媽」、「根本是兩隻貓貓」、「眼睛變小了」、「確定沒被調包」、「根本是婚前和婚後」，有網民更指：「即使再連載，這身材也不連戲了！」大家覺得小桃的樣子有改變嗎？小時候可愛點，還是長大後可愛點？