【萌寵充電站】柴犬界余文樂天生Model相　全靠這項超強技能　

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 柴犬一向也是甚受歡迎的狗種，不少人也會被牠渾圓的頭部及傻氣的笑容所迷倒，但其實柴犬也有帥氣的一面。現年一歲多的柴犬Yoshi出生於日本，一年前來到香港，搖身一變成「潮童」，經常在網上分享時尚穿搭。

柴犬Yoshi去年1月在日本九州出生，在緣分促使下，被現任飼主Dion及其太太帶到香港，繼而踏上明星之路。Yoshi外表可愛迷人，經常穿著不同的潮流服飾，彷如狗界的時尚教主，造型非常帥氣。

柴犬Yoshi經常穿著潮牌，造型時尚。（Instagram@shibayoshida）

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天生具做明星潛質

飼主Dion早已為Yoshi開設Instagram帳戶，分享牠的穿搭照，不但吸引了近萬位粉絲，亦令牠贏得廣告商垂青，獲邀參演一個影片廣告。拍攝廣告之外，Yoshi亦曾被潮流雜誌報道，現時偶爾也會收到贊助商送來的產品，是位明副其實的狗界KOL。牠順利成為狗界明星之一，背後除了Dion及太太擔當形象指導外，亦多得牠天生對鏡頭敏感度極高。Dion笑言：「無論佢玩得幾癲，只要一影佢，佢就會停低望鏡頭。」

▼▼▼▼▼Yoshi成為潮流教主全因受爸爸媽媽影響▼▼▼▼▼

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潮流教主Yoshi雖然又帥又時尚，但牠也有不為人知的弱點，Dion指牠十分膽小，「有次出街散步，佢一見到曱甴，就即刻尖叫調頭走。」在帥氣的外表下藏著膽小的心，這種反差說不定也是Yoshi的魅力之一。