港鐵3件動物事故　唐狗「未雪」枉死最轟動　職員被批敷衍救援

今晨（17日），港鐵紅磡站有列車出軌，車廂斷開兩截，車門更撞至飛脫。港鐵近月接連發生列車事故，列車安全受質疑。其實除了列車事故外，港鐵近年也曾發生多宗與動物有關的事故，部分處理手法極具爭議，當中唐狗「未雪」枉死事件最為轟動。

港鐵紅磡站今晨（17日）有列車出軌，車廂斷開兩截。（資料圖片）

港鐵近月列車事故不斷，繼7月有工程車出軌致服務癱瘓後，今晨（17日）再於紅磡站發生列車出軌事故。令市民嘩然的不止列車事故，還有港鐵過往在多宗動物爭議中的處理方法。當中，最為人熟悉的必定是唐狗「未雪」遭輾斃。

唐狗「未雪」無辜枉死

事發於2014年8月20日上午約9時50分，一隻唐狗女誤闖上水站路軌，致列車一度停駛。港鐵隨即安排兩名職員進入路軌，用雨傘、旗子及座椅等工具嘗試驅趕狗狗，但逗留僅短短51秒後離開。期間，狗狗並無掙扎或攻擊職員，更曾嘗試爬上月台，惟職員未有伸出援手。其後，港鐵決定恢復通車，最終狗狗於粉嶺站被直通車撞斃。

事件引起公憤，網民為狗女取名「未雪」，寓意沉冤未雪。近7萬人參與網上聯署要求港鐵作出交代，又到港鐵總部及火車站為「未雪」舉行各種悼念活動。港鐵事後成立專責小組，檢討事件及提出改善措施，並於2015年3月提交調查報告。

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唐狗闖路軌「遊玩」兩小時

2017年2月1日下午，亦有一隻棕色唐狗誤闖入沙田站路軌，一度走往旺角，擾攘兩個多小時後安全離開。

狗狗被發現時曾向大圍方向逃跑，走至旺角東站又折返大圍站，全程約長13公里，東鐵線因此受阻達兩個半小時，部分列車需停駛，導致乘客鼓譟。幸好，職員最後順利將牠引離路軌範圍，由漁護署職員在大圍站附近捉獲牠。牠並無表面傷痕，其後被送往新界南動物管理中心檢查。

一隻棕色唐狗誤闖入沙田站路軌，一度沿路軌走往旺角。（Facebook@香港鐵路發展研究組）

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唐狗跑進西鐵列車避雨

今年5月21日晚，一隻唐狗女因躲避大雨，不慎闖入西鐵綫列車車廂內。港鐵職員隨即通知愛協及漁護署到場處理，狗狗最後被帶離車廂。數日後，漁護署指已尋獲狗主，但對方決定簽紙棄養，因此狗狗暫交署方照顧。

當時有傳言指漁護署將在數日內將狗狗人道毀滅，有議員遂發起聯署行動及去信表示反對。漁護署最後終承諾絕不人道毀滅，狗狗則交由愛協安排領養，改名「雨雨」。愛協指牠年約9至10歲，而且有數位市民已表示有意領養雨雨，更有熱心市民專誠到領養部探望牠。

今年5月，一隻唐狗因避雨而闖入西鐵綫列車車廂內。（資料圖片）

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