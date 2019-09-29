【萌寵充電站】被柴犬妹妹熱情融化　霸氣哥變「寵妹達人」

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 狗狗們面對新伙伴難免感不安，即使是飼主帶回來的「兄弟姊妹」亦不例外。就如柴犬妹妹Yoko及其哥哥Yoshi的經歷般。Yoshi起初對Yoko懷有敵意，但大膽的Yoko堅持屢敗屢試，終成功融化哥哥Yoshi，更令牠變成「寵妹達人」。

柴犬Yoko現年約9個月，擁有一身雪白的毛髮，是柴犬界型男Yoshi的妹妹。兄妹倆現時的感情羨煞旁人，如形隨影，但飼主Dion大爆其實牠們初見時並非一見如故。

Yoko是柴犬界潮人Yoshi的妹妹。（Instagram@shiba__yoko）

Dion憶述兄妹首次見面時，Yoshi對突然遷入的Yoko甚具敵意，後者一走近便會吠叫。性格大膽的Yoko完全沒有被體型為其兩倍的哥哥嚇怕，仍然不停逗哥哥玩，緊緊地跟著牠，甚至還會用嬌小的手拍打牠的頭。兩周過去，Yoko的厚面皮終於發揮功用，Yoshi對牠的敵意漸消，開始逐漸接受牠，感情日益深厚。

Yoko成功融化哥哥Yoshi，現時Yoshi可謂「任牠魚肉」。（Instagram@shiba__yoko）

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為守護妹妹寧放棄遊玩

被妹妹融化的Yoshi從兇惡哥哥搖身一變成「寵妹達人」，非常疼惜妹妹。起初，一旦Yoko走近牠的床墊，牠便會厲聲吠叫，但現在即使Yoko走近牠的睡床，甚至將牠趕下床，牠也只會默默走開，將床鋪讓予妹妹。另外，性格貪玩的Yoshi本來一到公園便會盡情狂歡，但升級哥哥後，牠卻選擇站在一旁看著妹妹遊玩，當妹妹被其他狗吠叫時，牠甚至會馬上擋在妹妹面前，保護妹妹，哥哥氣概十足。

數個月前，Yoko因後腳受傷需留院數周，Yoshi頓時大感落寞。Dion表示，Yoshi晚上偶爾會走到Yoko的睡床旁悲鳴，每次散步回家後又會巡視住所一圈，似乎想確認Yoko是否在家。在Yoko出院回家當天，Yoshi更發出叫聲，似在歡迎妹妹歸家，想念妹妹之情不言而喻。當初渾身散發著敵意的Yoshi，可能也沒料到自己也有成為「廿四孝」哥哥的一天。