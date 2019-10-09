【西營盤】黑柴犬走失23日　接神祕人報料　人狗能否重逢？

日前（9月16日），居住於西營盤東邊街的狗主嚴小姐，家中遭賊人爆竊，柴犬Hajimei同時走失行蹤不明。經過連日尋找，終於有好心人聯絡，成功尋回Hajimei。嚴小姐接受《香港01》記者訪問表示，感謝各位網民幫忙，才能把Hajimei失蹤的消息廣傳，助她尋回愛犬。

黑色柴犬Hajimei走失23日終於回到家裏。（受訪者提供）

嚴小姐位於西營盤的住所上月（9月16日）遭賊人爆竊，全屋貴重物品不翼而飛，愛犬Hajimei的狗籠打開，狗狗不知所終。由於Hajimei警覺性高，經常會對著陌生人大聲吠叫，她懷疑賊人偷竊時，Hajimei曾對他吠叫，對方怕事敗於是把牠放走。賊人亦有機會看到Hajimei是名種狗，覺得有利可圖，順道把牠偷走賣往狗場。

街上離奇買到走失柴

嚴小姐昨日（10月8日）傍晚公布好消息，她指已經成功尋回Hajimei。她接受記者訪問時表示，有好心人在街上看到有人帶Hajimei散步，覺得牠很可愛，於是逗牠玩耍。對方隨後展開兜售，終以港幣3000元把Hajimei賣給好心人。他及後在facebook看到Hajimei的走失啟示，於是聯絡嚴小姐，「佢影相畀我睇，見到佢下巴真係有兩粒黑圓粒，就約喺尖沙咀交收。」

重遇狗狗即哭崩

「我好激動，我好肯定係Hajimei，我叫佢個名，佢就即刻過嚟。」事隔23日，嚴小姐終於跟Hajimei重逢，她昨夜8時到達相約的地點，看到好心人牽著Hajimei走過來，她當場大哭。Hajimei看到她，亦立即撲到她身上，並圍著她打圈，還反肚要她摸。嚴小姐指心情目前仍未平復，「我依家都唔係好信，尋日攬住佢嘅時候，仲會諗係咪真係佢？」

▼▼▼點撃圖片放大：看Hajimei回到家裏的精神樣▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：看Hajimei的萌照▼▼▼

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網民出錢出力製作易拉架

「我最初真係好慌、唔知點做，好多謝身邊嘅朋友、網友一直幫我。」Hajimei走失的消息經網路廣傳後，有不少網民主動聯絡嚴小姐，希望可以幫忙尋找Hajimei，及後更成立30多人的what's App群組交換最新消息。早前，有市民在半山寶珊道看到Hajimei的身影，大家更連日在半山尋日Hajimei的下落。有網民更出錢出力製作易拉架，放置於半山各街道，「23日真係唔短，我多好時都會覺得好棄餒，佢哋會支持我、鼓勵我，叫我唔好放棄。」

嚴小姐指好心人跟Hajimei臨別前，仍依依不捨地摸Hajimei，看得出他們已經培養出感情：「其實佢可以唔畀返我，所以真係好多謝佢！」