【唐狗】癱瘓狗初嘗家庭溫暖　一年後暫托家長含淚與牠告別

唐狗Goffy天生身軀畸形，四肢無法伸直，全身癱瘓。牠在一年前遇上暫托家長Phoebe，初嘗家庭溫暖。可惜一年後Phoebe因移民而需忍痛告別Goffy，多番囑咐「毛孩守護者」要好好為Goffy尋找下任暫托家庭。

唐狗Goffy天生頸部出現缺陷，令其四肢無法伸直，終生只得以畸形姿勢睡覺及生活。牠在一年前遇上熱心的暫托家長Phoebe，初嘗備受寵愛的滋味。然而，因Phoebe需移民，這段溫馨的日子被逼畫上句號，Phoebe不得不含淚告別Goffy，後者前路茫茫。

毛守早於一年多前接獲市民求助，將天生殘障的Goffy接回狗場。（Facebook@毛孩守護者）

Goffy的四肢呈屈曲狀，全身癱瘓，畸形的身軀讓牠無法自行站立及行走，無法自理，更或會偶爾抽搐哀號。「毛孩守護者」（毛守）的負責人Kent指出，Goffy很喜歡站起來，但往往需借他人之力，一旦倒下便無法自行起來。過去一年來，Phoebe不但每天為Goffy翻身，防止牠長壓力瘡，更要隨時候命為牠抹身，助牠如廁及進食，待牠有如親生子女，離別一事對Phoebe打擊亦甚大。

狗狗Goffy在一年前遇上暫托家長Phoebe，初嘗家庭溫暖。（Facebook@毛孩守護者）

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為了讓Goffy能得到更好的照顧，Kent自8月起再次為牠尋覓暫托家庭。幸好，另一名有心人Karol表示願意接手照顧Goffy，在月初終把牠接回家中，並透過Phoebe的經驗之談，很快便學懂該如何照料牠，讓牠不至於要在狗場度過餘生。

毛守早於一年多前接獲市民求助，將天生殘障的Goffy接回狗場。數個月後，Phoebe主動向毛守請纓，表示願成為Goffy的暫托家長。可惜Phoebe無法帶同Goffty到外地，只得忍痛將牠交予毛守，「一定要將Goffy交畀一個對佢好好嘅人」，Phoebe淚眼盈眶地拜託Kent幫忙，即使臨離開也一直惦記著Goffy，流露濃濃的不捨之情。