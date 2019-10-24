【毛孩睇樓】一文看清日出康城寵物配套　地方大不愁無地方放狗

香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。 日出康城第9期上月正式開售，買家反應熱烈，平均超額認購達17倍。住戶可在屋苑內飼養寵物。屋苑雖然並非位處市區，但有另一個其他樓盤難以媲美的優點，答案在下文揭曉！

第9期上月開售 最近海邊

日出康城坐落於將軍澳南區，共分14期，相鄰港鐵康城站。當中第9期由會徳豐地產發展，共提供約1700個單位，所有單位均設有露台，臨海而建，預計於2021年年尾落成。9A期「Marini」及9B期「Grand Marini」上月開售，單位實用面積由353至1379平方呎不等。

屋苑最大優點為休憩設施，為寵主及毛孩提供了一絲喘息空間。住戶可在單位內飼養寵物，但帶寵物進出物業公眾地方時需上牽繩及戴口罩。

日出康城9A期「Marini」及9B期「Grand Marini」上月開售，平均超額認購達17倍。（發展商提供）

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連接大型商場 預計明年開幕

雖然為港鐵上蓋物業，但日出康城交通稱不上四通八達，區內只得數條巴士及小巴線，主要通往沙田、荃灣及尖沙咀。因康城區為新發展地區，附近配套並不完善，附近只得一間超級市場，而最近的商場均在將軍澳站一帶，距離約10分鐘車程，飲食及購物選擇眾多。位於將軍澳的Popcorn及東港城均為寵物友善商場，寵主只需把愛寵放進車、袋或手抱，便可與牠們同遊商場。

其實日出康城本身設有連帶商場「THE LOHAS」，佔地約48萬呎，預計將於2020年下半年開幕。據發展商資料，場內將設約150間商舖，全港最大室內溜冰場，及將軍澳區最大戲院。

日出康城本身設有連帶商場「THE LOHAS」，佔地約48萬呎，預計將於2020年下半年開幕。（發展商提供）

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休憩設施充足 寵物不愁沒地方散步

日出康城一帶社區配套匱乏，人煙稀少，造就出一片恬靜空間，讓住戶好好放鬆。區內設有面積達20萬呎的「日出公園」，只供日出康城住戶使用，園內共有六個主題區域，包括寵物地帶及水上遊樂設施，給予寵主們一個聚腳點。另外，在約10分鐘車程外亦有環保大道寵物公園，佔地4萬呎，設備一應俱全。

臨近海邊是日出康城主要賣點之一，物業外便是將軍澳南海濱長廊。沿著長廊走約半小時，即可抵達將軍澳海濱公園，園內劃有寵物公園，可說是麻雀雖小，五臟俱全。

區內設有面積達20萬呎的「日出公園」，只供日出康城住戶使用。（網上圖片）

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寵物店選擇偏少

康城區內並未有任何寵物店，最近也需走到將軍澳站附近，而且只得兩間店舖可選擇。至於獸醫診所，同樣也主要位處將軍澳站一帶，但選擇略比寵物店多。待物業商場「THE LOHAS」落成後，或許寵主便可有更多選擇。

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總結

整體而言，日出康城目前社區及交通配套不足，較適合有車的家庭居住。但物業景觀及環境不錯，叫價尚算合理，休憩空間充足，寵物亦可享受廣闊活動空間。