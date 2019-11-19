流浪狗疑被惡作劇畫粗眉　獸醫揭殘酷真相：永遠洗不掉

俄羅斯義工最近發現一隻長相獨特的流浪狗，他起初以為狗被人惡作劇，在臉上畫上兩道跟人類相似的眉毛，結果發現牠的眉毛怎麼洗也洗不掉，醫生還爆出殘忍真相：它永遠不會消失，到底牠身上發生了什麼事呢？

義工在俄羅斯街頭發現一隻懷疑被人惡作劇的流浪狗。（The Siberian Times）

收容所義工在俄羅斯街頭發現一隻5個月大的流浪狗，由於牠眼睛上方有兩道深灰色的毛眉，看起來就像人類的眉毛，所以義工估計牠在流浪的時候遭人惡作劇，用顏料染深了牠的毛髮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

經檢查後，獸醫發現狗狗的粗眉毛原來是天然的，並非染料所致。醫生指出，「就像胎記一樣，會隨著時間的流逝而變淺，但它永遠不會消失。而牠的下一代亦有機會在接近的位置長出同樣的『眉毛』。」

「我在收容所工作了那麼長時間，亦沒見到長這樣的狗。」收容所的主理人接受訪問時說道，這味著狗狗的臉日後都會繼續帶著兩條奇怪的眉毛。義工為牠取名為Frida，為墨西哥的畫家Frida Kahlo致敬。

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Frida因長相較奇異，大多數人都不願意收養牠，牠在收容所等待了好幾天，直至牠遇到17歲的女生Oksana。她得知Frida的身世後，立即決定領養牠，並為牠改了一個平凡的名字「Betty」，她隨後接受訪問時指出，「牠很非常聰明，並且跟我17歲的貓咪成為朋友。」

一隻名為Madame Eyebrows的英國鬥牛犬近日在Instagram上成為熱話，只因牠的一對粗眉毛！牠臉上獨特的斑紋尤如一對粗眉毛，使到任何時候的牠都掛着一幅傷心臉，感覺非常厭世。牠特別的樣子更引來一班網民的青睞，紛紛表示非常可愛！

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