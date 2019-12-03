Silvia跑車成流浪貓暖爐　車蓋被劃花　貓奴反感恩：最高紀錄11隻

近日天氣突然轉冷，大家都要添衣保暖。但流浪貓咪無家可歸，牠們要用自己的方法去取暖。在日本，便有一群浪貓找到合適的地方，就是一輛跑車的車頭蓋上。

跑車能受聖上們寵愛，當然是欣然接受。（Twitter@chizuvia）

近日在Twitter上，有一輛粉紅色的跑車成了網民的焦點，因為在跑車的引擎蓋上，圍滿了流浪貓。牠們彼此互相依偎取暖，齊齊曬太陽，雖然有點寒冷，但牠們卻很寫意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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11隻成最高紀錄

車主表示，事實上流浪貓們佔據引擎蓋頂上，已不止發生一次。差不多每年冬天，他的粉紅座駕，在停泊時便成了浪貓們圍爐取暖的地方。他指最高紀綠，是11隻貓在車子上！

車主本身也是愛貓之一，看他的汽車太陽擋板，也是貓咪圖案，便可知一二。這輛被日本網民譽為女神級的Silvia系列跑車，一襲粉紅色相當搶眼，雖然價格不菲，但車主表示不介意被浪貓用來取暖，甚至感到榮幸，可見他真的是忠誠的貓奴！

浪貓把手都縮起來了，牠們真的感動冷。（Twitter@chizuvia）

雖然車主也有埋怨，指名貴跑車被貓咪劃花也有點心痛，而且每逢下雨天時，貓咪腳印把車子弄得滿了泥濘。但他始終是貓奴，這些一切都能容忍，只希望為流浪貓咪提供一個暫時的家，給牠們一點溫暖。

貓咪享受待在車子蓋上，身為貓奴的已感到幸福。（Twitter@chizuvia）

開車前敲敲車

冬天時流浪貓狗沒有家，因此車輛的縫隙，就成了牠們的安身之所。各車主在開車前，應檢查車輛是否有「賴床」貓咪或狗狗，車主亦可以在開車前打開車頭蓋，或按響向流浪動物「示意」，讓牠們有足夠時間走避，避免意外發生。