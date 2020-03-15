【自來狗富】善心老闆娘請食罐罐　黑狗用另類方式報恩

俗語有云：「自來狗富。」意指自己跑進屋裏的狗，會為這家人帶來財富。台灣有家公司便親身證明了這句俗語的真確性，店員照顧流浪狗後，生意竟然變得超級好，店員還應接不暇！

超有意頭的黑狗「訂單」，自從吃過老闆娘為牠準備的罐頭後，就為她帶來源源不絕的訂單。（Ettoday）

台灣新北市有隻很親人的黑狗，大家為牠取了個好意頭的名字叫「訂單」，牠經常在社區內流連，深得居民喜愛。有位經營企業管理公司的老闆娘還特地放低一筆錢，交待員工每次看到「訂單」，都要開罐罐招待，而且招待金額無上限。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

員工看到「訂單」來，也立即以禮招待，跟牠說：「訂單來吃飯」。結果，員工餵了一次以後，公司就陸續收到好多訂單，業績節節上升，員工也不禁說道：「我覺得一定是上次餵完牠以後，訂單真的瘋狂一直來。」結果狗狗「訂單」沒有再上門，而員工也忙得沒有時間休息。

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自從公司訂單增加後，訂單就沒有出現，直至去年中秋節，老闆娘和員工一起燒烤，香噴噴的烤肉吸引了「訂單」上門，他們才能一聚。其實訂單每天都會在社區不同的地方徘徊，工廠、便利店都是牠的好去處。幸好，居民對「訂單」很友善，所以牠整天在不同的地方打轉，也不會遇到危險。

台灣還有隻愛扮死的黑狗？

台灣一名女飼主發現愛犬倒臥在路口，翻白眼且四肢僵直，她懷疑愛犬被毒殺，頓時晴天霹靂。然而，狗狗在下一秒竟睜開雙眼，伸伸懶腰，令心急如焚的女飼主好氣又好笑。

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