【貓磨牙】貓咪被指脾氣暴燥亂咬人　獸醫磨平犬齒露粉紅牙髓血管

貓咪在換牙期間，牙齒會痕癢不適，因而變得暴躁，更有機會亂咬東西。 貓主去年帶貓咪看醫生時，曾向醫生反映貓咪性格很兇，獸醫便建議把牠的犬齒磨平。及後，貓主發現貓咪持續感到不適，於是帶牠到動物醫院檢查口腔，終發現......

貓咪由於性情暴燥時常亂咬東西，而被獸醫磨走四隻牙齒，露出牙髓引致痛楚，甚至帶來感染。（facebook圖片：原典動物醫院）

日前（12月3日）台灣的原典動物醫院在facebook發布了一張令人心痛的照片，內容是獸醫張開了貓咪的口腔，貓咪失去了尖銳的犬齒，牙齒的中央只剩下一片粉紅，左右兩側寫上：「拜託，不要再做貓狗磨牙」的字句。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

據醫院發文指，一年前貓咪因性情兇惡，於是被醫生磨走了四顆剛長的犬齒。主人發現貓咪及後一直感到不適，於是特意再帶貓到動物醫院檢查牙齒。結果，獸醫發現四顆犬齒被磨至牙髓暴露，其中三顆還露出了粉紅色的血管。

貓咪被磨牙後，每天都會感到疼痛，導致食慾一直欠佳，而更嚴重的是牠的牙髓或許已經發炎，及受到感染。醫生表示看到貓咪的情況後感到非常心疼，「這跟腿斷掉骨頭插出來而不處理是一樣的，痛在口腔裡並不會比較舒服。」

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貓咪的恆齒比乳齒多4顆，一共是30顆。（01製圖）

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獸醫續指，狗貓的牙齒跟人類一樣，可分為乳牙及恆齒兩個階段，狗貓大約7個月左右，乳齒就會全部換成恆齒，而且這些牙將會陪伴牠一輩子，不像兔子的牙齒會持續生長，所以牙齒磨掉、破壞掉，將會帶來永久性的傷害。