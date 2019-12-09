大丹犬誕21隻小狗創世界紀錄！產後即被安排絕育　全因一個理由

大多數母狗都會誕下6至8隻小狗。 曼島有隻混種大丹犬早前便誕下了21隻小狗，創下自然分娩最多小狗的世界紀錄！狗主目前正準備為牠絕育，原因竟然是...

大丹犬Mary Jane日前經自然分娩誕下了21隻小狗。（SWNS）

居住在曼島的Mary Jane（簡稱MJ）是大丹犬和美國鬥牛犬的混血兒，早前MJ的身體出現異樣，狗主Joanne Hine便帶牠看獸醫。結果醫生發現牠懷孕，有機會誕下六至八隻小狗。Joanne原本為MJ懷孕而感到高興，不過每次產檢，醫生都指出MJ懷有更多小狗，而且實際誕下的小狗可能比預計更高，令她開始有點不安。

今年11月20日，MJ最終誕下了21隻小狗，令Joanne驚呆了！小狗們的爸爸是一隻洛威拿，所以牠們繼承了狗爸、狗媽的毛色、外貌，長得非常可愛。可惜，有6隻小狗在出生沒多久已經夭折。

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自然分娩21隻小狗 創新世界紀錄

根據健力氏世界紀錄大全，在2004年有隻名叫「Tia」的獒犬曾經誕下24隻小狗，創出誕下最多小狗的紀錄。不過那胎小狗是剖腹生產，而MJ所有小狗都是自然分娩，這意味著牠可能創下了自然分娩出最多小狗的紀錄！

狗媽將接受絕育手術

小狗們每隔2小時就需要餵奶，不過MJ只有9個乳頭，要讓全部小狗得到暖飽，Joanne亦需要幫忙照顧。而她亦非常喜歡這些小狗們，她不單幫忙餵奶，甚至在廚房裏製作了一張「嬰兒床」，讓MJ可以跟小狗們安心地休息。

目前只有2隻小狗被人領養，其餘的小狗仍未找到主人。Joanne正在等待MJ的身體復原，然後將會安排牠絕育，主要是因為狗媽第二胎誕下的小狗，通常會比第一胎要多，數量太多難照顧。

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