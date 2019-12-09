【有洋蔥】15歲半老貓最後一次看醫生　突緊握主人手安慰：別傷心

貓咪在臨別前最後的旅程，選擇握著主人的手渡過。 外國有貓主在網上論壇發布了一張照片，相中有隻貓咪握著她的手，看起來非常溫馨。可惜，貓咪當天卻一去不返。

藍貓Andrew在主人駕駛途中，突然緊握著他的手，彷彿在安慰他。（reddit＠abernha3）

有網民日前在網上論壇reddit發布了一張照片，相中的藍貓把手搭在主人的手背，看起來非常溫馨。這隻藍貓叫作Andrew，牠跟貓主Bernhard一起生活15年多，他們的感情非常好。「牠很喜歡親近人們，總是會圍在人們身邊打轉，不過牠最後已經沒有力氣這樣做。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Andrew與Bernhard相處15年半。（reddit＠abernha3）

「牠過去一年突然好像變老了。牠平日總是對著我們發出咕嚕咕嚕聲，當牠不再這樣做時，我們知道已經是時候。」這張看起來溫馨甜蜜的照片，其實是Andrew離開前拍下的。原來牠離開前一年，身體開始變得虛弱，時常因為身體問題而進出醫院。拍照當天，Andrew身體再度感到不適，需到醫院覆診。

經過多翻檢查後，醫生宣布Andrew已經藥石無靈，繼續下去也只會把痛苦延續，「在最後一次坐車看醫生時，牠忽然緊緊握著我們的手，彷彿在安慰我們，牠比我們還要堅強得多。」

為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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