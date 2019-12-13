5000呎寵物超市Pet Koi Koi登陸D2 PLACE　10款30元以下零食必買

各位寵物主人要留意了！位於荔枝角D2 Place的5000呎「Pet Koi Koi」日式寵物超市將會於本周日（12月15日）正式開業！店舖目前處於試業屆段，不過大部分貨品已經上架，部份人氣產品只剩下數件！《香港 01》記者今天到場，為大家率先介紹10款30元以下的零食！

位於荔枝角D2 Place One的Pet Koi Koi日式寵物超市佔地5000呎，售賣各款寵物用品。（胡巧欣攝）

日式寵物超市Pet Koi Koi位於荔枝角D2 Place One，店舖佔地5000呎，主打日本寵物產品，亦有少量台灣寵物產品。場內可分作5大區域，正門擺放了「日本職人手作」，右邊是「寵物護理用品」、中央是「寵物玩具」、左邊是「寵物食品」，收銀處旁是「老狗護理專區」，售賣多達1000款寵物用品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

據店舖負責人表示，Pet Koi Koi的產品售價會盡量貼近日本，務求成為寵物界的「759」，現場有大量貓狗零食以超值價發售，部分定價更低於30元！雖然今日仍然是試業階段，而且是平日，但記者到場時，發現人頭湧湧，最後記者搜羅了10款30元以下零食推介給各位！

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作為一家寵物友善商店，寵主還可以帶主子到場選擇牠喜歡的食品、用品！寵物只要在牽繩的情況下，就可以跟著主人一起逛街，場內還有寵物專用的購物車供小型寵物乘坐。店舖將於本周日（12月15日）正式開業，當天還有5%折扣優惠！有興趣的朋友，今個星期日不妨到場逛一逛，說不定有意外的收獲。

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Pet Koi Koi日式寵物超市